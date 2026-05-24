민주-진보 울산시장 단일화 파행…국힘 “예상된 결과”

與 김상욱, 단일화 여조 중단 선언…“여조기관이 특이사항 발견”

진보당 “납득 못해…‘특정세력 개입’ 근거 못 들어”

김상욱·김종훈 울산시장 후보 단일화 토론회 0 6·3 지방선거 울산시장 후보 단일화에 합의한 더불어민주당 김상욱 후보(왼쪽)와 진보당 김종훈 후보가 20일 서울 마포구 한겨레 신문사에서 단일화 토론회를 하고 있다. /국회사진기자단

김상욱 더불어민주당·김종훈 진보당 울산시장 후보 간 단일화가 파행 위기에 놓였다.김상욱 후보는 24일 입장문은 내고 전날부터 진행되고 있던 단일화 경선 여론조사를 중단한다고 선언했다.김 후보는 입장문에서 "여론조사기관이 '특이사항'을 발견해 조사 중단을 선언한다"며 "여론조사 중 통상 예측할 수 있는 수준을 넘어 매우 변칙적 흐름을 보이고, 일부 세력의 조직적 개입이 의심되는 정황이 발견되고 있다고 한다"고 밝혔다.이어 "사정이 이와 같다면 '울산시민 전체 여론이 왜곡됨 없이 반영되는 방식'을 기준으로 했던 저희는 더 이상 현재 방식으로 경선을 진행함이 불가능하다는 결론에 이르렀다"며 "특정 세력 농간에 의해 시민 선택권이 침해받을 반민주적 상황이 도래될 수 있기 때문"이라고 했다.김 후보는 다만 "절대 단일화를 포기하거나 거절하는 것이 아니며, 합의를 위반하려는 것도 아님을 분명히 말씀드린다"며 "정확한 정황과 원인을 파악하겠으며, 진보당 동지들과 더 진정성 있고 신속하게 후속 협의를 해 '아름다운 단일화'를 위한 걸음을 멈추지 않겠다"고 강조했다.진보당 측은 즉각 반발했다. 진보당은 김종훈 후보와 방석수 울산시당위원장 명의로 된 입장문을 통해 "김상욱 후보의 여론조사 일방적 중단 선언은 단일화 합의 정신을 어기는 것으로 납득할 수 없다"며 "양당 경선 여론조사는 합의한 대로 진행되고 있다"고 반박했다. 이어 "진보당은 특이한 점을 파악한 것이 없다"며 "김 후보 측에서 특정 세력 개입이 의심된다고 하는데, 구체적으로 어떤 것인지 어떤 것인지 확인된 근거를 통보받은 바도 없다"고 했다. 진보당은 김 후보의 선언이 합의 정신에 어긋난다며 유감을 표하고 김 후보 측에 진정성 있는 태도와 입장을 요구했다.이에 대해 국민의힘은 "예상된 결과"라고 비꼬았다. 정희용 국민의힘 선거대책본부장은 이날 페이스북 글에서 "이미 단일화를 위한 여론조사가 어제부터 진행 중이었음에도 민주당은 조직적 개입이 의심되는 정황이 발견되고 있다며 일방적으로 조사 중단을 선언했고 이에 진보당은 반발하고 있다"며 "민주당과 진보당 간의 단일화는 애초부터 '정치적 야합'에 불과했음이 드러났다"고 했다. 이어 "민주당은 선거의 유불리만 이리저리 따지다 결국 자신들이 맺은 합의마저 깨버렸다"며 "울산 시민보다 표 계산이 우선이었던 단일화였기에 결국 파행은 예상된 결과"라고 꼬집었다. 최보윤 수석대변인도 논평을 내고 "애초 꼼수와 얄팍한 계산으로 시작된 야합이 보여준 예견된 파국"며 "선거 승리 욕심에 이념적 정체성마저 내팽개치고 권력 나눠 먹기에 푹 빠진 민주당의 모습은 여당으로서 최소한의 자격과 도덕성마저 의심케 한다. 정책적 명분도 없이 억지로 묶인 결합이 얼마나 취약해질 수 있는지 이번 사태가 똑똑히 증명하고 있다"고 강조했다.