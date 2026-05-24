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박근혜, 25일 대전·충남 찾아 지원유세 나선다

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박영훈 기자

승인 : 2026. 05. 24. 21:50

이장우 대전시장·김태흠 충남지사 후보 지원
추경호와 악수하는 박근혜
박근혜 전 대통령이 지난 23일 대구 북구 칠성시장을 찾아 국민의힘 추경호 대구시장 후보를 만나고 있다. 박 전 대통령은 이날 추 후보의 지원 유세를 위해 칠성시장을 찾았다. /연합뉴스
박근혜 전 대통령이 오는 25일 대전과 충남을 찾아 국민의힘 지자체장 후보 지원에 나선다.

24일 이장우 국민의힘 대전시장 후보 캠프에 따르면 박 전 대통령은 25일 오후 2시 30분 대전시 서구 탄방동에 있는 이 후보 선거캠프를 방문할 예정이다.

박 전 대통령은 이어 오후 4시에는 김태흠 충남지사 후보와 함께 공주 산성시장을 방문한다. 박 전 대통령은 김 후보 지지 선언을 한 뒤 함께 공주 최대 전통시장인 산성시장을 둘러보며 상인들을 만날 것으로 알려졌다.

이장우 후보와 김태흠 후보는 모두 과거 '친박(친박근혜)계' 인사로 분류됐다. 이 후보는 국회의원 시절인 2016년 박 전 대통령 탄핵 소추 당시 반대 입장을 보인 바 있다. 김 후보는 19대 국회의원을 지낼 당시 당내 비박(비박근혜)계를 향한 거침없는 쓴소리로 '친박 돌격대'라는 별칭을 얻기도 했다.

박 전 대통령은 두 후보 지원에 앞서 오전 11시께 충북 옥천에 있는 모친 육영수 여사의 생가를 방문한다. 이 자리에는 김영환 국민의힘 충북지사 후보, 전상인 옥천군수 후보, 박덕흠·엄태영·유영하 국회의원이 동행할 예정이다.

박 전 대통령은 앞서 지난 23일 대구 칠성시장을 찾아 추경호 대구시장 후보 유세를 지원했다. 박 전 대통령이 선거 유세 현장에 모습을 보인 것은 2017년 탄핵 이후 처음이다.
박영훈 기자

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