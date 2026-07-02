[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 2일

말띠

42년 일이 마음대로 되지 않아 짜증 난다.

54년 막혔던 일이 뜻대로 성사된다.

66년 자신감을 잃지 않도록 강한 힘을 가진다.

78년 마음이 불편하고 짜증 난다.

90년 좋은 감정만 가진다.

02년 욕심을 내니 마음이 답답해진다.