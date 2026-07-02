[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 2일

쥐띠
36년 근심이 작아지니 마음도 가뿐하다.
48년 마음속 근심이 사라진다.
60년 금전 고통이 오후쯤 해결된다.
72년 노력한 만큼 대가를 얻는다.
84년 일을 뜻대로 진행하기 어렵다.
96년 행운의 여신이 도우려 하니 최선을 다한다.
소띠
37년 좋은 꿈을 꾸니 소망을 이룬다.
49년 새롭게 시작하는 시기다.
61년 오래된 문서가 크게 빛을 발한다.
73년 모임 단체에서 높은 감투를 쓰게 된다.
85년 피나는 노력 끝에 성공한다.
97년 열심히 노력하니 보람을 느낀다.
범띠
38년 걱정 근심이 사라지니 밝은 햇살이 비춘다.
50년 소망하는 일이 이루어진다.
62년 일이 제대로 풀리니 의기양양하다.
74년 미뤘던 문서계약이 성사된다
86년 힘든 상황에서 친인척이 도움을 준다.
98년 노력의 빛을 보게 된다.
토끼띠
39년 가족과 함께 즐겁게 지낸다.
51년 동남 방향에서 귀인이 도우려고 한다.
63년 뜻밖의 명성을 얻는다.
75년 목표를 세우면 뜻을 이룰 수 있다.
87년 승진이나 소망이 이뤄지는 날이다.
99년 오래된 일이 말끔하게 해결된다.
용띠
40년 심란했던 일이 사라진다.
52년 고민이 생기지만 오후쯤 사라진다.
64년 몸과 마음이 한결 편안해진다.
76년 꾸준히 노력하니 건강이 좋아진다.
88년 운수대통하니 최고의 기분을 누린다.
00년 남의 일에 간섭은 금물이다.
뱀띠
41년 건강이 호전을 보이기 시작한다.
53년 불신과 오해를 풀어야 한다.
65년 기력이 떨어지니 여행은 뒤로 미룬다.
77년 일단 밀고 나가야 일이 성사된다.
89년 어려운 일을 스스로 해결한다.
01년 세밀한 검토가 필요한 날이다.
말띠
42년 일이 마음대로 되지 않아 짜증 난다.
54년 막혔던 일이 뜻대로 성사된다.
66년 자신감을 잃지 않도록 강한 힘을 가진다.
78년 마음이 불편하고 짜증 난다.
90년 좋은 감정만 가진다.
02년 욕심을 내니 마음이 답답해진다.
양띠
43년 운이 돕기 시작하니 짜증이 사라진다.
55년 막혔던 운이 다시 움직인다.
67년 넓은 안목으로 큰 공을 세운다.
79년 고민만 쌓이니 되는 일이 적다.
91년 한가지만을 원하니 일이 성사된다.
03년 여행길에서 반가운 동창을 만난다.
원숭이띠
32년 건강이 호전될 기미가 보인다.
44년 건강 운이 좋아지기 시작한다.
56년 일이 순조롭게 풀리는 운세다.
68년 막혔던 신수가 풀려 좋아진다.
80년 노력한 만큼 좋은 결실을 얻는다.
92년 짜증을 내면 일이 계속 지연된다.
닭띠
33년 어떤 고난도 이겨낼 수 있다.
45년 넓은 시야를 가지고 최선을 다한다.
57년 소원을 성취하는 날이다.
69년 다툼이 생기니 모임에 참석하지 않는다.
81년 문제가 깔끔하게 해결된다.
93년 다툼으로 인해 근심이 생긴다.
개띠
34년 지인의 조언을 존중해야 한다.
46년 망설이다가 시간만 다 보낸다.
58년 생동감이 넘치는 날이다.
70년 바라던 일이 드디어 성사된다.
82년 일이 뜻대로 풀리지 않으니 난감해진다.
94년 기분이 좋아지는 날이다.
돼지띠
35년 예상치 못한 소식으로 인해 기뻐진다.
47년 일이 잘 성사되니 금전이 들어온다.
59년 소원을 성취하게 된다.
71년 사람이 많이 모이는 장소를 피해야 한다.
83년 욕심을 부리면 운이 약해진다.
95년 일이 꼬였다가 다시 풀린다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장