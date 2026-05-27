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사회 사건·사고

[포토] ‘서소문 고가차도’ 안전 확보 후 철거

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송의주 기자

승인 : 2026. 05. 27. 14:49

서울 서소문 고가차도 철거 공사 중 발생한 붕괴 사고로 작업자 등 3명이 숨지고 3명이 다쳤다. 정부는 작업자와 시민 안전을 최우선으로 하면서 최대한 주중 내 복구를 추진하겠다고 밝혔다. 사진은 27일 서울 서대문구 고가차도 붕괴 사고 현장 모습.
송의주 기자

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