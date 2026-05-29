‘K-브랜드’ 키운다…중기부, 수출전략품목 육성할 200개 기업 모집

뷰티·푸드 등 4대 소비재 분야 혁신 제품 대상… 최대 3년간 수출 패키지 지원

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중소벤처기업부는 6월 25일까지 글로벌 일류 상품으로 성장할 유망 소비재 기업을 육성하기 위한 '케이(K) 수출전략품목 육성 사업' 참여 기업을 모집한다고 29일 밝혔다.이 사업은 케이컬처 열풍을 타고 수요가 급증하는 뷰티, 패션, 라이프, 푸드 등 4대 소비재 분야의 혁신 제품을 발굴해 세계 시장 진출을 돕는 프로그램이다. 2024년 뷰티·푸드 분야 30개사로 시작한 이 사업은 지난해 패션·라이프 분야까지 대상을 넓혀 현재까지 총 80개 기업을 지원해왔다.올해는 전년보다 대폭 확대된 200개 내외의 제품을 케이 수출전략품목으로 선정할 계획이다. 선발 과정은 혁신성과 글로벌 확장 가능성을 중심으로 서면 평가, 외국인 소비자 대상 경쟁력 평가, 글로벌 유통기업·전문가들의 제품 품평회 등 절차를 거치게 된다.최종 선정된 기업에는 강력한 수출 지원 혜택이 제공된다. 우선 올리브영, 신세계백화점, 무신사, 지마켓, 롯데마트 등 국내 글로벌 유통기업이 보유한 인프라와 네트워크를 활용하여 기업별 맞춤형 해외시장 진출 프로그램을 지원받을 수 있다. 또한 수출바우처, 해외인증 획득, 해외 전시회 및 상담회 참가 등 정부의 주요 수출 지원사업에 선정될 경우 우대 혜택을 받을 수 있다. 아울러 케이 브랜드 글로벌 진출 프로젝트 우선 참여권을 포함해 최대 3년간 체계적인 지원이 제공될 예정이다.심재윤 중기부 글로벌성장정책관은 "중소 케이 소비재 트렌드가 세계인의 일상에 자리 잡고 있다"며 "우리 기업의 제품이 수출을 견인하는 국가대표 상품으로 성장할 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.