닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
중기벤처 중소

중기부, ‘제31회 중소벤처기업 금융지원상’ 포상 후보자 모집

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260528010008551

글자크기

닫기

오세은 기자

승인 : 2026. 05. 29. 06:00

중소기업·소상공인 금융지원 유공자 발굴…부당개입 예방 공로자 포상 확대
1
중소벤처기업부는 중소기업과 소상공인의 금융 애로 해소에 기여한 금융기관 임직원을 발굴하고 격려하기 위해 '제31회 중소벤처기업 금융지원상' 포상 후보자를 공개 모집한다고 29일 밝혔다.

올해로 31회째를 맞는 이 상은 경제 활성화와 민생 안정에 앞장선 금융 유공자를 포상하는 금융 분야의 대표적인 행사다. 특히 올해는 중동 전쟁 등으로 경영난을 겪는 중소기업과 소상공인을 위한 '현장 체감형 우수 지원 사례'를 적극적으로 발굴하는데 초점을 맞췄다.

또한 정책금융 생태계를 교란하는 불법 브로커 행위 등 '제3자 부당개입'을 예방하는데 공헌한 유공자에 대한 포상도 대폭 확대한다. 해당 분야의 포상 규모를 지난해 3~5점 수준에서 올해 5~7점 수준으로 늘려, 정책자금 집행의 투명성과 공정성을 높인 공로자들을 적극 격려할 계획이다.

올해 총 포상 규모는 정부포상과 장관표창을 포함해 총 77점(잠정)이다. 이 중 훈·포장, 대통령표창, 국무총리표창 등 12점의 정부포상은 행정안전부와의 협의를 거쳐 9월 중 최종 확정될 예정이다.

포상 신청과 추천 접수는 6월 15일부터 7월 3일까지 진행된다. 이후 8월 말 공적 평가와 9월 대국민 공개검증·공적심사위원회 심사를 거쳐 오는 12월 시상식이 개최될 예정이다.

한성숙 중기부 장관은 "어려운 경제 여건 속에서 현장의 금융 애로 해소를 위해 노력한 유공자를 적극 발굴하겠다"며 "이번 금융지원상을 통해 상생금융과 현장 중심의 정책금융 문화가 더욱 확산되기를 기대한다"고 밝혔다.
오세은 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기