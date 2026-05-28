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세라젬 “마스터 소비자, 구매 전 평균 4.5회 체험…소비 경험 확대 추진”

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이수일 기자

승인 : 2026. 05. 28. 19:59

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세라젬이 선보인 '마스터 V 컬렉션'.
세라젬은 마스터 V 컬렉션 구매자 1292명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 응답자의 69.3%가 웰카페 등 오프라인 채널에서 제품을 체험한 것으로 조사됐다고 28일 밝혔다.

구매 전 평균 체험 횟수는 4.5회로 조사됐다. 횟수별로 보면 △2~4회(45.7%) △1회(26.0%) △5~9회(13.4%) △10회 이상(14.9%) 등의 순으로 나타났다.

제품 구매 이유를 보면 △효능·효과(66.1%) △혜택 조건(26.7%) △실제 사용자 리뷰(19.4%) △가격(19.0%) △사후관리 서비스(13.4%) 등의 순으로 집계됐다.

구매 이후에도 높은 사용 빈도가 이어졌다. 전체 마스터 구매자의 40%가 제품을 매일 사용한다고 응답했다. 이어 주 3~4회 이상 사용한다는 응답도 41.7%를 차지했다. 5명 중 4명이 주 3회 이상 제품을 꾸준히 사용한다는 뜻이다. 반면 월 1회 이하 사용 비중은 1% 수준에 그쳤다.

제품별로 자주 사용하는 관리 모드는 차이를 보였다. 마스터 V11 구매자의 경우 목·어깨 집중 모드(27.8%), 퀵 스트레칭 모드(22.2%) 활용 비중이 높게 나타났다. 마스터 V9 구매자들은 목·어깨(33.9%), 허리·골반 등 부위별 집중 모드(30.0%), 추간판 탈출증(디스크) 관련 모드(19.6%) 활용 비중이 높았다. 마스터 V7 구매자는 목·어깨 집중 모드(40.7%)로 나타났다.

세라젬 관계자는 "앞으로도 소비자의 일상 속에 세라젬이 제안하는 건강 관리 습관이 자리 잡을 수 있도록 다양한 제품과 서비스를 통해 소비자의 경험을 확대해 나가겠다"고 말했다.
이수일 기자

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