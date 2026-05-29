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정치

지선 첫날 사전투표율 오후 1시 현재 5.9%…4년 전보다 0.58%p↑

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온라인뉴스부

승인 : 2026. 05. 29. 13:41

제9회 전국동시지방선거 사전투표일인 29일 서울 강남구 역삼1동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 시민들이 투표를 하기 위해 줄지어 서있다.
중앙선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오후 1시 현재 투표율이 5.9%로 집계됐다고 밝혔다.


이날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4천464만9천908명 가운데 263만3천446명이 투표에 참여했다.


이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(5.32%)과 견줘 0.58%포인트 높다.


현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남으로 12.3%의 투표율을 기록했다. 이와 함께 전북이 10.31%로 두 자릿수 투표율을 달성했으며 뒤를 이어 강원(7.59%), 광주(7.25%) 순으로 투표율이 높았다.


가장 낮은 곳은 4.57%를 기록한 대구였다. 이어 경기(4.86%), 인천(5.09%), 부산(5.35%) 등 순이었다. 서울의 투표율은 5.51%를 기록했다.



사전투표는 이날부터 30일까지 이틀간 이뤄진다.


투표시간은 오전 6시부터 오후 6시까지며, 사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다.


전국에 총 3천571개 투표소가 설치됐다. 투표소 위치는 선관위 홈페이지(www.nec.go.kr)나 대표전화(☎1390)로 확인할 수 있다.

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

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