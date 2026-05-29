지선 첫날 사전투표율 오후 1시 현재 5.9%…4년 전보다 0.58%p↑

|제9회 전국동시지방선거 사전투표일인 29일 서울 강남구 역삼1동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 시민들이 투표를 하기 위해 줄지어 서있다.
이날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4천464만9천908명 가운데 263만3천446명이 투표에 참여했다.
이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(5.32%)과 견줘 0.58%포인트 높다.
현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남으로 12.3%의 투표율을 기록했다. 이와 함께 전북이 10.31%로 두 자릿수 투표율을 달성했으며 뒤를 이어 강원(7.59%), 광주(7.25%) 순으로 투표율이 높았다.
가장 낮은 곳은 4.57%를 기록한 대구였다. 이어 경기(4.86%), 인천(5.09%), 부산(5.35%) 등 순이었다. 서울의 투표율은 5.51%를 기록했다.
사전투표는 이날부터 30일까지 이틀간 이뤄진다.
투표시간은 오전 6시부터 오후 6시까지며, 사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다.
전국에 총 3천571개 투표소가 설치됐다. 투표소 위치는 선관위 홈페이지(www.nec.go.kr)나 대표전화(☎1390)로 확인할 수 있다.
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