피렐리, BMW 신형 iX3 맞춤형 전용 타이어 출시

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글로벌 타이어 제조사 피렐리가 BMW 전기 SUV 신형 iX3 전용 타이어 2종을 공개했다고 29일 밝혔다.

이번에 공개된 제품은 고성능 주행에 초점을 맞춘 ‘피제로(P Zero)’와 전동화 효율성을 강화한 ‘피제로 E(P Zero E)’다. 두 제품 모두 피렐리의 대표 고성능 타이어 브랜드인 ‘피제로’ 라인업에 포함된다.

신형 타이어는 BMW의 전기차 전용 플랫폼 ‘노이어 클라세(Neue Klasse)’ 기반의 차세대 iX3 모델을 위해 공동 개발됐다. 제품에는 피렐리의 전기차 특화 기술인 ‘일렉트(Elect)’ 기술이 적용됐다. 이를 통해 회전저항을 낮추고 전기차 특유의 높은 하중에 대응할 수 있도록 설계해 주행거리와 승차감, 내구성을 함께 고려했다는 설명이다.

특히 ‘피제로 E’는 천연 및 재활용 원료 사용 비중을 55% 이상 적용한 친환경 제품이다. 또한 유럽 타이어 라벨 기준에서 회전저항, 젖은 노면 제동력, 소음 부문 모두 최고 등급인 A등급을 획득했다고 회사 측은 밝혔다.

5세대 ‘피제로’는 전기차의 고출력·고토크 환경에 대응하기 위해 내부 구조를 강화한 것이 특징이다. 피렐리는 자체 테스트와 인공지능(AI) 기반 컴파운드 개발 기술을 활용해 핸들링과 제동 성능을 개선했다고 설명했다.

BMW iX3 전용 제품은 ‘피제로’ 22인치 규격과 ‘피제로 E’ 21·22인치 규격으로 운영된다.

피렐리는 독일 브로이베르크에 위치한 가상 개발 센터(VDC)와 BMW 그룹 드라이빙 시뮬레이션 센터 인프라를 활용해 제품 개발을 진행했다고 밝혔다. 가상 시뮬레이션 기술을 통해 개발 기간 단축과 프로토타입 제작 수량 감소 효과를 얻었다는 설명이다.

이번 신형 타이어의 사이드월에는 BMW 전용 개발 인증을 의미하는 ‘스타 마킹(Star Marking)’이 각인된다. 피렐리는 BMW 연구진과의 기술 협업을 통해 차량 특성에 최적화된 맞춤형 제품으로 개발했다고 밝혔다.