라이팅 코치 정원희, 유튜브 채널 ‘글쓰는사람들’ 개설

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/제공 글쓰는 사람들

글과 말로 성장을 돕는 라이팅 코치 정원희가 유튜브 채널 ‘글쓰는사람들’을 개설하고 본격적인 콘텐츠 활동에 나선다고 29일 밝혔다.

‘글쓰는사람들’은 글쓰기에 관심 있는 이들을 대상으로 다양한 글쓰기 노하우와 실용적인 정보를 제공하는 채널이다. 글쓰기 입문자부터 책 출간을 준비하는 예비 작가까지 폭넓게 소통할 수 있는 콘텐츠를 선보일 예정이다.

정 코치는 그동안 다양한 글쓰기 강의와 코칭을 진행하며 누구나 자신의 경험과 생각을 글로 표현할 수 있도록 돕는 활동을 이어왔다. 이번 채널을 통해 글쓰기 기초, 문장 표현법, 콘텐츠 작성법, 책 쓰기 과정 등 실생활에 활용 가능한 글쓰기 방법을 쉽고 친근하게 전달할 계획이다.

그는 엄마와 아들의 지구 한 바퀴, 그곳을 선물합니다, 365페이지를 쓰는 인생, 글 쓰는 삶의 미학 등 다수의 저서를 출간한 작가로도 알려져 있다. 오랜 집필 경험과 강의 노하우를 바탕으로 보다 많은 대중과 소통에 나선다.

최근 퍼스널 브랜딩과 자기표현에 대한 관심이 높아지면서 글쓰기를 배우려는 수요도 증가하고 있다. 하지만 글쓰기를 어렵고 전문적인 영역으로 느끼는 경우가 많아 일반인들의 접근 장벽이 존재해왔다.

‘글쓰는사람들’ 채널은 이러한 부담을 낮추고 글쓰기를 누구나 일상에서 활용할 수 있는 소통의 도구로 만드는 데 초점을 맞추고 있다.

정 코치는 “글쓰기는 특별한 사람만의 능력이 아니라 누구나 자신의 언어로 시작할 수 있는 표현의 방법”이라며 “유튜브 채널을 통해 많은 분들이 글쓰기의 즐거움과 가능성을 발견하길 바란다”고 말했다.