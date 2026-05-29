‘클로드’ 앤트로픽 몸값 1440조…삼전닉스·마이크론도 투자

앤트로픽 0 앤트로픽/로이터 연합

AI 스타트업 앤트로픽이 기업가치가 1440조원으로 평가됐다.앤트로픽은 시리즈 H 투자 라운드에서 650억 달러 규모의 자금을 유치해 기업가치 9650억(약 1440조원) 달러를 인정받았다고 28일(현지시간) 밝혔다.앤트로픽은 이번 투자 유치를 통해 AI 모델 클로드의 안전성과 해석 가능성 연구를 강화하고 증가하는 수요에 대응하기 위한 컴퓨팅 인프라 확대와 제품·파트너십 확장에 나설 계획이다.회사 측에 따르면 글로벌 기업들이 클로드를 핵심 업무에 적극 도입하면서 성장세가 가속화되고 있다. 앤트로픽은 지난 2월 시리즈 G 투자 이후 기업 고객 채택이 지속적으로 확대됐으며 이달 초 연 환산 매출이 470억 달러를 돌파했다고 설명했다.크리슈나 라오 앤트로픽 최고재무책임자(CFO)는 "클로드는 전세계 이용자들 점점 더 필수적인 도구가 되고 있다"며 "이번 투자로 연구 경쟁력을 유지하고 이용자들이 사용하는 다양한 환경에 클로드를 더욱 빠르게 확장할 수 있게 될 것"이라고 말했다.이번 투자에는 아마존의 50억 달러를 포함해 기존 투자 약정 150억 달러도 포함됐다. 또한 메모리 반도체 제조사인 삼성전자, SK하이닉스. 마이크론도 전략적 인프라 파트너로 참여했다. 앤트로픽은 이들 기업의 메모리·스토리지·반도체 기술이 AI 컴퓨팅 확장에 핵심 역할을 할 것이라고 설명했다.앤트로픽은 최근 컴퓨팅 인프라도 대폭 확대했다고 밝혔다. 아마존과 최대 5기가와트 규모의 신규 용량 계약을 체결했으며 구글과 브로드컴과는 차세대 TPU 기반 5기가와트 규모의 인프라 협약을 맺었다. 또한 스페이스X 콜로서스 GPU 인프라 접근 권한도 확보했다.현재 클로드는 아마존웹서비스(AWS), 구글 클라우드, 마이크로소프트 애저(등 세계 3대 클라우드 플랫폼 모두에서 제공되는 첫 프런티어 AI 모델이라고 회사 측은 강조했다.