서소문 고가 붕괴 여파 나흘째…열차 운행률 73.7%로 하락

고속열차 113회·일반열차 80회 운행 중지

복구 작업 진행 상황 따라 추가 조정 가능

PYH2026052715950001301_P4 0 서울 서대문구 서소문고가차도 사고 현장에서 경찰과 서울시 관계자들이 붕괴 지점을 살피고 있다. /연합뉴스

서울 서소문 고가차도 붕괴 사고 여파로 서울 도심 철도 운행 차질이 나흘째 이어지고 있다. 주말을 앞둔 금요일 열차 운행 수요가 늘면서 전체 운행률은 사고 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌다.29일 코레일에 따르면 이날 KTX를 포함한 전체 열차 운행 횟수는 평소 735회에서 542회로 줄었다. 모두 193회가 운행 중지된 것으로, 운행률은 73.7%다. 사고 이튿날인 27일 운행률 80.8%, 전날 82.3%보다 낮은 수치다.고속열차 운행 차질도 이어졌다. KTX와 KTX-이음 등 고속열차는 기존 383회 중 270회만 운행한다. 113회가 중지되면서 운행률은 전날 77.0%에서 70.5% 수준으로 낮아졌다. 운행 중지 구간은 전날과 같은 행신역∼서울역, 서울역∼청량리역 구간이다.일반열차는 기존 352회에서 272회만 운행한다. 80회가 중지돼 운행률은 전날 87.2%보다 낮은 77.3%로 예상된다.ITX-새마을과 ITX-마음 열차는 경부·호남·전라선 모두 서울역·용산역·수원역을 시·종착역으로 운행한다. 무궁화호는 경부·호남·전라선 모두 대전역과 서대전역까지만 운행하며, 장항선 열차는 천안역까지만 다닌다.운행이 조정된 승차권은 위약금 없이 환불된다. 신용카드로 결제한 승차권은 자동 환불 처리된다.열차 운행은 서울시의 사고 복구 작업 진행 상황에 따라 추가 조정될 수 있다. 앞서 고용노동부 서울서부지청은 전날 작업중지해제심의위원회를 열고 서울시의 철거계획서를 조건부 승인했다.이에 따라 이날 새벽 재개된 철거 공사가 30일 새벽께 차질 없이 마무리될 경우 철도당국은 이후 안전 검토를 거쳐 열차 운행 정상화 여부를 판단할 전망이다.