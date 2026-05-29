카카오 “노조 요구, 감당하기 어려운 수준…균형 있게 이뤄져야”

29일 입장문 통해 공식 사과

[카카오 보도사진] CI (1) 0 카카오 CI. /카카오

카카오가 임금 교섭 조정이 결렬되자 공식적으로 사과했다. 다만 회사는 노조가 요구하는 성과 보상안이 감당하기 어려운 수준으로, 균형 있게 이뤄져야 한다고 강조했다.29일 카카오는 입장문을 통해 "카카오는 그간 크루(직원)들의 보상 안정성을 높이기 위해 교섭의 전 과정에 성실히 임했다. 현재 경영 현황에서 수용할 수 있는 최선의 방안을 도출하기 위해서도 노력해 왔다"며 이 같이 밝혔다.카카오는 "현재 크루유니언(노동조합)이 요구하는 성과 보상안의 규모는 영업이익 기준으로 고려할 때 회사 경영에 큰 부담이 되는 수준"이라며 "미래 성장 동력을 확보하고 주주 가치를 높여야 하는 회사 입장에서 현실적으로 감내하기 어려운 부담"이라고 주장했다.그러면서 "크루에 대한 성과 보상은 미래 투자 여력과 주주가치 제고를 함께 고려하고, 지속 가능한 수준에서 균형 있게 이뤄져야 한다고 생각한다"고 설명했다.카카오는 "카카오는 수많은 이용자의 일상을 연결하고, 소상공인과 파트너들의 비즈니스를 지원하는 플랫폼 기업"이라며 "어떤 상황에서도 이용자분들의 불편이 없도록 서비스 안정성을 지키는 일은 카카오의 중요한 책임이다. 회사는 필요한 대응 체계를 갖추고 안정적인 서비스 운영에 최선을 다하겠다"고 했다.앞서 카카오는 지난 27일 경기 지방노동위원회에서 열린 2차 조정에서 노조와 이견을 좁히지 못하고 중지 결정을 받았다. 현재 본사 노조는 합법적으로 파업할 수 있는 쟁의권을 확보한 상태다. 노조는 다음달 파업을 계획하고 있다. 카카오엔터프라이즈, 카카오페이, 디케이테크인, 엑스엘게임즈 등 계열사도 파업 찬성투표를 거쳐 찬성으로 가결되면서 공동 파업 관측도 나오고 있다.