LH, 화성동탄2 C-27블록 473가구 공급…내달 9일부터 특공

2019년 이후 약 7년 만의 공급…평균 분양가 약 6억원

화성동탄2 C-27블록 0 한국토지주택공사(LH)가 경기 화성시 일대에 공급하는 '화성동탄2 C-27블록' 공공분양 아파트 투시도./LH

한국토지주택공사(LH)가 경기 화성동탄2 택지개발지구에서 약 7년 만에 공공분양 아파트를 공급한다.LH는 화성동탄2지구 C-27블록 공공분양주택 473가구에 대한 입주자모집공고를 진행한다고 29일 밝혔다.동탄2지구 내 LH 공공분양 공급은 2019년 A104블록 이후 처음이다.이번 단지는 공공분양 아파트 473가구와 오피스텔 90실로 구성된 주거복합단지다. 최고 20층, 8개 동 규모로 조성되며 아파트는 전용면적 84㎡형 단일 평형으로 공급된다.분양가는 분양가상한제가 적용돼 평균 6억원 수준으로 책정됐다. 전매제한 기간은 3년이며 실거주 의무는 부여되지 않는다.입지 여건도 우수하다는 평가를 받는다. 동탄역까지 차량으로 약 10분대 이동이 가능하며 신리IC를 통해 경부고속도로와 수도권 제2순환고속도로 접근이 수월하다. 향후 인덕원~동탄 복선전철과 동탄 도시철도(트램) 등 교통 호재도 예정돼 있다.교육환경 역시 강점으로 꼽힌다. 초·중·고교를 걸어서 통학할 수 있으며 키즈스테이션, 골프연습장 등 다양한 커뮤니티시설도 함께 들어설 예정이다.청약 일정은 다음 달 9~10일 특별공급, 11~12일 일반공급 순으로 진행된다. 당첨자는 25일 발표된다. 입주는 2029년 6월 예정이다.