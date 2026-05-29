최태원 “AI 시대 인재 정의 바뀐다…제너럴리스트 중요해질 것”

28일 방송된 KBS1 '다큐 인사이트'서 AI 관련 강연

사진 2. 인재전쟁_최태원의 대답 0 최태원 SK 회장이 28일 방영된 KBS1 '인재전쟁2 - 최태원의 대답'에 출연해 AI 인재상에 대해 강연하고 있다./SK

사진 1. 인재전쟁_최태원의 대답 0

최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장이 인공지능(AI) 시대를 맞아 인간만이 가질 수 있는 역량을 키운 '제너럴리스트형 인재'가 중요해질 것이라고 강조했다. 이를 위해 국가 차원에서는 속도·규모·안전을 기반으로 한 AI 인프라 확충에 속도를 내야 한다고 제언했다.29일 SK그룹에 따르면 최 회장은 28일 방송된 KBS1 '다큐 인사이트 - 인재전쟁2 : 최태원의 대답'에 출연해 "AI가 인간보다 빠르게 진화하는 시대에 우리는 무엇을 배우고 어떤 능력을 길러야 하는지 고민해야 한다"면서 "AI 산업 현장에서 많은 사람들과 직접 대화하고 사업을 함께 하면서 갖게 된 관점을 공유하고 싶었다"고 말했다.최 회장은 "현재 우리는 인간이 질문하면 답을 내놓는 '리즈닝(Reasoning) AI' 시대를 지나고 있으며, 앞으로는 스스로 판단하고 행동하는 '에이전틱(Agentic) AI' 시대가 본격화될 것"이라고 진단했다.이어 "이 시기에는 AI를 적극적으로 활용하는 사람과 그렇지 않은 사람의 능력 차이는 지금보다 훨씬 더 커질 수 있다"며 "개인뿐 아니라 기업과 국가 역시 AI를 얼마나 빨리, 잘 활용하느냐에 따라 양극화가 심화될 수 있다"고 설명했다.다만 더 장기적으로 인간 수준의 범용인공지능(AGI) 시대가 오게 되면 인간 사이의 지식과 생산 능력 격차는 오히려 줄어든다고 전망했다. 가령 현재는 어떤 두 사람의 능력치가 각각 10과 100으로 10배 차이가 나지만, AGI 시대에는 인간 모두에게 1000 수준의 능력이 기본적으로 더해지면서 각각 1010과 1100이 돼 상대적 격차가 크게 줄어들 수 있다는 설명이다.최 회장은 "따라서 미래에는 어떤 직업을 가졌느냐보다 인간과 AI를 어떻게 함께 활용하고 연결할 수 있느냐가 더 중요해진다"며 특정 분야만 깊게 아는 스페셜리스트(Specialist)보다 다양한 영역을 넘나들며 인간과 AI가 공존하는 새로운 시스템과 사회를 설계할 수 있는 제너럴리스트(Generalist)형 인재의 중요성이 더욱 커질 것이라고 말했다.또 최 회장은 AI가 업무 상당 부분을 대신하게 되면서 여러 역할과 일을 동시에 수행하는 멀티잡(Multi-job)이 가능해지고, 기존의 '9 to 6' 중심 근무 방식과 정형화된 직업 개념 역시 점차 변화할 수 있다"고 덧붙였다.최 회장은 AI 시대 개인이 키워야 할 핵심 경쟁력으로 '4가지 근육'을 제시했다. 문제의 본질을 묻고 사고하는 '생각 근육', 빠른 변화에 대응하는 '적응 근육', 인간만의 공감 능력을 의미하는 '공감 근육', 음악·미술·스포츠 등 신체 활동을 통한 가치를 뜻하는 '바디 스킬'이다. 그는 "지식을 빠르게 습득하고 시험을 잘 치르는 능력은 AI로 상당 부분 대체될 것"이라며 "인간만이 할 수 있는 영역을 키우는 것이 중요하다"고 말했다.국가 차원의 전략도 제시했다. 최 회장은 한국이 경쟁력 있는 'AI Nation'으로 도약하기 위한 조건으로 Speed(속도), Scale(규모), Safety(안전) 등 '3S'를 꼽았다. 기술 발전 속도를 높이는 동시에 대규모 AI 인프라와 투자를 확대하고, 국민이 안전하게 AI를 활용할 수 있는 제도적 기반을 함께 마련해야 한다는 의미다.최 회장은 "AI 인재는 단순히 공학계열 인재만을 뜻하는 것이 아니다"라며 "미래 세대가 AI를 자연스럽게 활용하고 공존할 수 있도록 교육과 사회 시스템 역시 빠르게 변화해야 한다"고 강조했다.