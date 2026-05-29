송언석 “이재명 정부 1년, 민생 벼랑 끝…국민의힘에 힘 모아달라”

송언석 "민주당 후보들 TV토론으로 무능함 알 수 있었어"

정부 경제 정책 헌법 위배되는 '대국민 선전포고'라 비판

"민생경제 지켜야 할 정부가 국민 고통 당연하게 치부해"

국민의힘 송언석 공동선거대책위원장 기자간담회 0 송언석 국민의힘 원내대표가 29일 국회에서 현안 관련 기자간담회에서 발언하고 있다./연합

송언석 국민의힘 원내대표가 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 더불어민주당 지방선거 후보들의 자질과 정부의 경제 정책을 강하게 비판하며 국민의힘에 대한 지지를 호소했다.송 원내대표는 이날 국회에서 기자회견을 열고 "어제 서울시장 TV토론에서 부동산 지옥을 초래한 박원순 시장이 남긴 혼란을 극복하기 위한 오세훈 시장의 노력과 정원오 후보의 무능을 확인할 수 있었다"고 말했다. 그는 "오 시장의 질문에 정 후보는 답변하지 못하고 말을 빙빙 돌리며 시간을 허비했다"고 지적했다.그는 이어 "우상호 강원도지사 후보는 본인이 공약한 지역이 어디인지 몰라 서류만 뒤적였고, 박찬대 인천시장 후보도 최대 현안인 수도권 매립지가 어떤 상황인지, 경강선 건립은 왜 막혀 있는지 전혀 파악하지 못한 채 멍하니 있는 모습을 보였다"고 말했다.송 원내대표는 "청와대 정무수석과 민주당 원내대표를 역임한 후보들조차 이 정도 수준밖에 안 된다니 현재 정부와 여당의 실력이 얼마나 떨어지는지 잘 알 수 있었다"고 했다.정부의 경제 정책을 향해서도 비판을 이어갔다. 그는 "김용범 정책실장은 고금리, 고환율, 고물가 상황을 두고 마치 뉴노멀, 성공의 비용이라는 궤변을 늘어놓았다"며 "민생경제 위기에 해법을 내놓아야 할 정부가 오히려 국민의 고통을 당연한 것으로 치부했다"고 비판했다.또 "경제 곳곳에서 경고음이 울리고 있지만 정부는 여전히 포퓰리즘과 친노조 정책에만 매달리고 있다"며 "급기야 위험천만한 반시장 정책 도입마저 서슴지 않겠다고 주장하고 있다"고 말했다.송 원내대표는 "반도체가 공공재라고 주장하며 기업의 초과이익을 국가가 빼앗겠다는 고용노동부 장관의 발언은 헌법 정신에 정면으로 배치되는 위험한 정책을 추진하겠다는 대국민 선전포고"라고 강조했다.그러면서 "이재명 정부 1년, 국민의 삶은 갈수록 벼랑 끝으로 내몰리고 있다"며 "국민의 삶과 민생경제를 지키고 대한민국의 균형과 공정, 상식을 지키기 위해 국민의힘에 힘을 모아주실 것을 간곡히 호소드린다"고 덧붙였다.