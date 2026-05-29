정청래 “주식계좌 보며 흐뭇하면 기호 1번에 투표를”

정원오 선거사무소서 중앙선대위 회의 개최

정원오 선거사무소서 열린 민주당 중앙선대위<YONHAP NO-3734> 0 더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장이 29일 서울 중구 태평빌딩에서 열린 서울특별시 현장 중앙선거대책위원회의에서 발언하고 있다./연합

정청래 더불어민주당 대표는 29일 중앙선거대책위원회 회의에서 "코스피가 상승해서 주식 계좌에서 이익을 보시거나 주식계좌를 보면서 마음이 흐뭇하신 분들이 계신다면 민주당 기호 1번에게 투표해 주시기를 바란다"고 강조했다.정 대표는 이날 서울 중구의 정원오 서울시장 후보 선거사무소에서 열린 회의에서 "이재명 대통령을 지지하신다면 민주당 후보에게 투표해 주시라"며 이같이 말했다.이어 "모든 것이 다 국민들 덕분이고 민생을 살피는 이 대통령의 높은 업적 (덕분)"이라며 "일 잘하기로는 정말 전무후무한 최고의 정부"라고 했다.정 대표는 국민의힘을 향해 "어느 시대 정당인가 하는 생각이 든다"며 "아직도 내란 우두머리 윤석열의 부활을 꿈꾸며 '윤 어게인'을 외치는 세력 그리고 흘러간 물로 다시 물레방아를 돌리려고 하는 시도가, 과거 퇴행적 모습이 계속되고 있다"고 비판했다.