신용보증기금, 창립 50주년 기념식 개최…“미래 100년도 기업성장 밑거름될 것”

중소·중견기업과 동행 50년…미래 발전 방향 공유

[사진2_1] 신용보증기금 기업 동행 50년 기념식 (1) 0 강승준 신용보증기금 이사장이 28일 서울 용산구 드래곤시티에서 열린 50주년 기념 행사에 참석해 기념사를 발표하고 있다./신용보증기금

신용보증기금이 창립 50주년을 맞아 기업과 함께 걸어온 정책금융의 역할을 되짚고, 미래 방향성을 제시하는 뜻깊은 자리를 마련했다.신보는 지난 28일 서울 용산구 드래곤시티에서 '기업 동행 50년' 기념식을 열었다고 29일 밝혔다. 이번 행사는 신보 창립 50주년을 맞아 대한민국 경제 성장 과정에서 중소·중견기업과 정책금융이 쌓아온 성과를 돌아보고, 향후 100년의 발전 방향을 공유하기 위해 마련됐다.이날 강승준 이사장은 신보의 핵심 전략으로 'PIPE'를 제시했다. PIPE는 생산적 금융과 포용적 금융, 수요자 중심 금융 서비스, 지속 가능한 미래를 의미한다. 신보는 이를 바탕으로 기업금융의 연결 통로 역할을 강화하고, 혁신기업과 중소·중견기업의 성장 기반을 넓히겠다는 구상이다.이날 기념식은 기업고객 중심 프로그램으로 진행됐다. 신보는 첨단, 혁신, 글로벌 등 5개 분야를 선도하는 우수기업 50곳에 감사패를 전달하며 국가 경제 발전에 기여한 기업인들에게 감사의 뜻을 전했다.기념식 이후에는 '동행의 50년, 혁신금융으로 여는 새로운 도약'을 주제로 포럼이 열렸다. 포럼에서는 '한국 경제 발전과 신보의 역할'을 주제로 발표를 진행했고, 이어 김홍기 한남대 교수가 좌장을 맡아 학계 전문가들이 정책금융의 역할과 혁신금융 활성화 방안을 두고 열띤 토론을 펼쳤다.강승준 이사장은 "지난 50년의 대한민국 경제는 신보와 중소·중견기업이 함께 발전해온 역사"라며 "다가올 미래 100년도 신보가 기업 성장의 든든한 밑거름이 될 수 있도록 정책금융기관 본연의 역할에 최선을 다하겠다"고 말했다.