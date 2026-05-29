서소문 붕괴현장 거더 16개 철거 완료…국토부 “30일 경의선 첫차 운행 목표”

이미지 0 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 현장 모습./연합뉴스

서울 서대문구 서소문고가 철거공사 붕괴사고 현장의 주요 장애물이었던 교량 거더 16개가 모두 철거되면서 복구 작업이 속도를 내고 있다. 정부는 오는 30일 경의선 첫차 운행 재개를 목표로 복구 공사를 진행 중이다.국토교통부는 지난 26일 발생한 서울 서소문고가 철거공사 붕괴사고와 관련해 중앙사고수습본부를 구성한 뒤 안전 확보와 현장 복구 작업을 진행한 결과, 사고 구간(S9)의 교량 거더 16개를 27일 오전 4시45분까지 안전하게 철거했다고 29일 밝혔다.중수본은 국토교통부와 고용노동부, 행정안전부, 서울시, 경찰청, 소방청, 한국철도공사(코레일), 국가철도공단, 국토안전관리원, 산업안전보건공단, 서울교통공사 및 관련 전문가 등으로 구성됐다. 그동안 총 8차례 상황판단회의와 현장점검을 실시하며 철거계획 수립과 안전조치 이행, 공정 관리 등을 추진해왔다.국토부는 철거 과정에서 작업자 안전을 최우선으로 고려했다고 설명했다. 특히 준공 후 약 60년이 지난 장경간(28m) 거더의 노후도를 감안해 굴착기 유압가위를 이용해 구조물을 파쇄·절단하는 압쇄 공법을 적용했다.관계기관은 28일 오후 7시30분부터 29일 오전 4시40분까지 철거 작업을 진행했으며, 지하철 2호선 안전 운행과 작업자 안전 확보를 위해 살수 작업, 안전교육(TBM), 계측기 설치 등 안전조치를 병행했다.중수본은 남은 S8 구간 거더 6개 철거와 잔해물 정리를 마친 뒤 경의선 전차선과 궤도 복구 공사를 진행할 계획이다. 이후 시험 운전을 거쳐 30일 토요일 경의선 첫차 운행을 재개한다는 목표다.국토부 관계자는 "국민 안전을 최우선 가치로 두고 철거와 복구 작업을 진행하고 있다"며 "마지막까지 안전한 현장 복구에 최선을 다하겠다"고 말했다.