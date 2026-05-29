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구윤철 부총리, 한국콜마 종합기술원 방문…“K-뷰티, 미래 전략산업 육성”

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정문경 기자

승인 : 2026. 05. 29. 14:08

사진2. 한국콜마 종합기술원을 방문한 구윤철 경제부총리가 한국콜마가 개발한 AI 피부진단 기기인 ‘카이옴’을 체험하고 있다
지난 28일 한국콜마 종합기술원을 방문한 구윤철 경제부총리가 한국콜마가 개발한 AI 피부진단 기기인 '카이옴'을 체험하고 있다./한국콜마
구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 28일 서울 서초구 소재 한국콜마 종합기술원을 찾아 뷰티테크 산업 동향을 점검하고 업계 현안을 청취했다.

이번 방문은 올해 초 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 'CES 2026'에서 뷰티테크 부문 '최고혁신상'을 수상한 한국콜마의 R&D(연구개발) 경쟁력을 확인하고 민관 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 앞서 한국콜마는 자체 개발한 AI 기반 '스카 뷰티 디바이스'를 통해 뷰티 업계 최초로 최고혁신상을 거머쥔 바 있다.

29일 한국콜마에 따르면 전날 현장 방문 및 간담회에는 구 부총리와 오유경 식품의약품안전처장 등 정부 주요 부처 관계자들을 비롯해 윤상현 콜마그룹 부회장, 최현규 한국콜마 대표가 참석했다. 또한 서병휘 아모레퍼시픽 부사장, 강내규 LG생활건강 전무 등 대형 뷰티 기업 임원진과 룰루랩, 릴리커버, 피키글로벌 등 뷰티테크 스타트업 대표들이 함께 자리해 뷰티 생태계 전반의 애로사항을 공유했다.

구 부총리가 시찰한 한국콜마 종합기술원은 화장품·의약품·건강기능식품 연구소를 통합한 융합 R&D 거점이다. 현재 약 700명의 연구 인력이 상주하고 있으며, 이곳에서 확보된 핵심 기술은 세종·부천을 비롯해 중국, 미국, 캐나다 등 글로벌 밸류체인 전반에 적용되고 있다.

구 부총리는 이날 간담회에서 "K-뷰티는 이제 전통적인 화장품 산업을 넘어 AI와 데이터, 디바이스가 융합된 미래 전략산업으로 진화하고 있다"며 "대한민국이 주도하는 K-뷰티의 새로운 시대를 민관이 함께 열어가겠다"고 강조했다.

이에 대해 윤상현 부회장은 "K-뷰티가 글로벌 시장에서 지속 성장하기 위해서는 경쟁력 있는 스타 브랜드가 꾸준히 탄생할 수 있는 산업 생태계를 완성해야 한다"며 "한국콜마가 이러한 과제를 풀어나가며 K-뷰티의 지속 가능한 발전을 위해 최선을 다할 것"이라고 화답했다.
정문경 기자

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