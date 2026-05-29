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KAI, 3부문 1원 13본부로 통합 작업…김종출號 조직개편 단행

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김한슬 기자

승인 : 2026. 05. 29. 14:18

중복 기능 해소로 효율성 강화
사진. KAI 본관 전경 (1)
KAI 본관 전경. /KAI
한국항공우주산업(KAI)이 김종출 신임 사장 체제 하에 조직개편을 단행했다. 핵심사업의 관리 능력을 강화하기 위해 3부문 1원 13본부 체제로 개편했다. 관련 인사는 6월1일부로 단행할 예정이다.

29일 KAI에 따르면 이번 조직개편은 김종출 대표이사 사장 취임 이후 외부 전문 기관의 조직진단 결과를 바탕으로 구성원의 다양한 의견을 반영해 이뤄졌다. 기존 5부문 1원 4본부 3센터 5TF 체제를 3부문 1원 13본부 체제로 개편했다.

기능이 분산·중첩돼 책임성과 효율성이 떨어진다는 지적을 받아온 현 조직의 문제점을 개선하기 위해 사업조직을 기능별 3부문 1원으로 통합했다. 대표이사 사장에게 집중된 의사결정 권한을 대폭 분산·위임해 책임경영 체제를 강화했다.

KAI는 캐시카우(Cash Cow) 육성과 미래 포트폴리오 확대에 필요한 사업관리와 수출의 연계성 ·미래 전투체계 개발·우주 및 위성 개발·무인기 분야 사업관리·SW 중심의 체계개발·민수사업 등 6개 분야의 역량이 강화될 수 있도록 세부 조직을 중점적으로 보완했다.

조직개편에 따라 개발 부문은 차재병 부사장, 생산 및 구매 부문은 송호철 부사장, 수출 및 사업관리 부문은 김용민 전무, 미래융합기술원장은 김지홍 부사장이 맡게 된다. 다음은 주요 임원 인사.

◇승진(전무→부사장) 2명
△미래융합기술원장 김지홍 부사장△생산운영부문장 송호철 부사장

◇승진(상무→전무) 2명
△사업부문장 김용민 전무△고정익개발본부장 문창오 전무

◇신규 임원 선임(상무) 7명
△경영지원본부장 겸 ICT융합실장 정성진 상무△고정익사업1실장 백중현 상무△민수사업본부장 김진혁 상무△항공기계통실장 송정헌 상무△임무SW실장 김종문 상무△미래전투체계사업실장 곽상혁 상무△품질경영실장 최인수 상무
김한슬 기자

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