[2026 환경포럼]한병주 수공 수열사업부장 “재생열 의무화 함께 지원 필요”

"초기 투자 비용 커…인센티브·보조금 함께

대형 건축물일수록 비용 절감 효과 커

공공이 관성 깨고 앞장…섹터 커플링 고민"

제2회 아시아투데이 환경포럼 0 29일 서울 중구 더 플라자 호텔에서 '녹색대전환, 탄소중립과 녹색성장의 가치'란 주제로 열린 제2회 아시아투데이 환경포럼에서 패널들이 토론을 벌이고 있다. 왼쪽부터 한병주 한국수자원공사 에너지사업처 수열사업부장, 윤승진 한국환경공단 기후환경본부 ETS 정책지원부장, 손정락 KAIST 녹색성장지속가능대학원 초빙교수, 김현태 LG에너지솔루션 ESS사업부 상품기획·전략담당 상무, 이성원 HD한국조선해양 미래기술연구원 탈탄소선박연구소 열시스템연구실장./송의주 기자

제2회 아시아투데이 환경포럼 0 29일 서울 중구 더 플라자 호텔에서 '녹색대전환, 탄소중립과 녹색성장의 가치'란 주제로 열린 제2회 아시아투데이 환경포럼에서 패널들이 토론을 벌이고 있다. 오른쪽부터 이성원 HD한국조선해양 미래기술연구원 탈탄소선박연구소 열시스템연구실장, 김현태 LG에너지솔루션 ESS사업부 상품기획·전략담당 상무, 손정락 KAIST 녹색성장지속가능대학원 초빙교수, 윤승진 한국환경공단 기후환경본부 ETS 정책지원부장, 한병주 한국수자원공사 에너지사업처 수열사업부장./송의주 기자

한병주 한국수자원공사 에너지사업처 수열사업부장이 "수열에너지 활성화를 위해선 재생열 공급 의무화(RHO)와 함께 인센티브 등 제도 개선이 필요하다"라고 강조했다.한 부장은 29일 서울 중구 더플라자호텔 서울 그랜드볼룸에서 열린 제2회 아시아투데이 환경포럼 종합토론에서 "초기 단계에서 견인차 역할이 필요하다"며 "재생열 의무화도 하면서 거기에 따른 인센티브라든지 보조금 등을 부여하는 제도가 필요하다"고 밝혔다. 이와 관련해 "수요처 입장에서 나는 못 쓴다 하는걸 강제할 수는 없는 것"이라고 덧붙였다.한 부장은 "수열같은 경우는 사실 외국에서 이미 광역 열원으로 활용한 바 있지만 국내에서는 처음 듣는 사람도 많다"며 "산업계 입장에서는 충분히 안정화되고 검증된 것을 쓰고 싶을 것"이라고 언급했다.그러면서 "강원 수열 클러스터 얘기하지만 데이터센터들도 하나같이 얘기하는 게 국내 사례가 있는지다"라며 "초기 단계 저항감, 관성 이런 게 당연히 있고, 누구나 같은 입장이지만 어쨌든 그 앞에서 견인차 역할 하는게 공공기관 역할"이라고 말했다. 이어 "이런 측면에서 수자원공사는 선도 사업같은 그런 역할을 하고 있는 상황"이라고 설명했다.초기 보급과 관련한 설치 기간 및 비용을 묻는 패널 질문엔 "대형 건축물은 7년에서 10년 걸리는데 건축물 규모가 크면 클수록 절감효과가 크고, 회수 기한이 짧아지는 반면 관로 길이는 길수록 회수 기한이 길어지는 부분이 있다"고 설명했다.한 부장은 재생에너지에 따른 잉여전력을 버리지 않고 열이나 가스, 배터리 등으로 변환해 다른 부문에서 쓰도록 결합하는 이른바 '섹터 커플링'과 관련해선 "기후에너지환경부와 함께 물·에너지 융합 포럼이라고 해서 기후부 산하 12개 공공기관이 협력을 하고 있다"며 "수열이 기반이 되고 거기에 폐열이라든지 잉여 전력 등과 같은 부분들이 어우러지면서 도시 단위로 공급할 수 있는 그런 시스템을 만들어가야할 것으로 생각하고 있다"고 말했다.한 부장은 "국내 재생에너지 산업이라는게 아직은 초기 단계라고 판단을 하는데 초기 수준 치고는 굉장히 빠른 짧은 시간 내에 전환을 이뤄야 하는 정말 큰 과제이면서도 고민스러운 현실이 같이 있다"며 "결국은 정부와 공공기관이 이끌어나갈 수 밖에 없다고 생각한다"고 언급했다. 그러면서 "재생열 보급확대, 도시단위 재생열 공급시스템 구축 이런 것들을 충분히 확대해나가면서 재생에너지 보급 확대를 위해 노력하겠다"고 덧붙였다.