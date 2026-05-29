中, 臺 담당 기구 조직 개편

대만인 취업·창업 전담국 신설

양안 통일 위한 선제적 대응 차원

본토 대만인들에 대한 약속 실천

clip20260529165333 0 중국 국무원 대만사무판공실의 정례 뉴스 브리핑 현장 모습. 최근 대만 담당 기구의 개편을 단행했다./신화(新華)통신.

중국이 대만 담당 기구인 국무원 대만사무판공실의 조직 체계를 일부 개편하는 외에 대만인들의 중국 본토 유학과 창업 등을 전담하는 조직을 신설했다. 양안 통일을 위한 선제적 대응 차원의 조치로 보인다.양안(兩岸·중국과 대만) 정보에 밝은 베이징 소식통들의 29일 전언에 따르면 대만사무판공실은 최근 내부 개편을 통해 기존 기능별 명칭을 사용하던 12개의 국(局) 단위 조직을 숫자 체계로 변경하면서 대만 주민의 본토 유학과 실습 및 취업·창업 관련 업무를 담당하는 10국을 새로 설치했다.개편된 조직을 보면 기존 비서국은 1국, 종합국은 2국, 연구국은 3국, 신문국은 4국으로 변경됐다. 또 경제국은 5국, 홍콩·마카오 대만사무국은 6국, 교류국은 7국, 연락국은 8국으로 각각 이름이 바뀌었다.이외에 기존 법무국과 민원조정국은 9국으로 통합됐다. 정당국은 11국으로 바뀌었다. 이로써 유일하게 기관당위(인사국)만 기존 명칭을 유지하는 형태로 남게 됐다.대만사무판공실은 이번 개편과 관련, "업무 수요에 따른 정상적 조정"이라면서 "새로운 형세 아래 시진핑(習近平) 총서기 겸 국가주석의 대만 업무 관련 중요 논술(지침 또는 발언)과 신시대 당의 대만 문제 해결 총체 방략을 철저히 관철할 것이다. 당 중앙의 대만 정책 결정을 이행해 대만 관련 업무를 착실히 수행할 것"이라고 설명했다.이어 신설된 10국에 대해서는 "대만 동포들이 중국식 현대화 발전의 기회를 더 잘 공유하고 조국 대륙의 발전 성과를 함께 누릴 수 있도록 할 것"이라고 부연했다.이번 조직 개편은 중국이 최근 대만 청년과 기업인, 전문 인력의 본토 유입을 확대하기 위해 각종 우대 정책을 내놓는 가운데 이뤄진 것이다. 상설 행정 조직을 통해 대만 주민 대상 서비스와 지원 업무를 더욱 체계적으로 관리하려는 조치로 해석할 수 있다. 이는 올해 초 중국이 15차5개년(2026∼2030년) 계획을 통해 밝힌 대만과의 경제협력 방침과도 자연스럽게 맞물린다.이 당시 중국 정부는 본토에서 공부하거나 일하고 생활하는 대만 주민들에 대한 동등한 대우를 보장하겠다고 약속한 바 있다. 양안 간 관광 교류 회복을 추진하겠다고 강조하기도 했다. 한번 한 약속을 지키려는 의지를 바로 관련 조치를 통해 다시 한번 확실하게 보여줬다고 해도 좋을 듯하다.