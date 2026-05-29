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권기식 한중도시우호협회장, 사오싱시 방문

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홍순도 베이징 특파원

승인 : 2026. 05. 29. 17:13

국제우호도시대회 韓 대표로 참석
20개국 대표들과 교류 방안 토론
권기식 한중도시우호협회장은 29일 오전 중국 저장(浙江)성 사오싱(紹興)시 환산(環山)로 소재 사오싱호텔 영빈관에서 열린 제 6회 사오싱 국제우호도시대회에 한국 대표로 참석했다.

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29일 오전 중국 저장성 사오싱시 환산로 소재 사오싱호텔 영빈관에서 열린 제 6회 사오싱 국제우호도시대회 모습. 권기식 한중도시우호협회장이 한국 대표로 참석했다./한중도시우호협회.
협회의 베이징 지회 김형학 비서장의 이날 전언에 따르면 권 회장은 대회에 유성훈 서울 금천구청장, 정기명 전라남도 여수시장 등과 함께 초청됐다. 당초 예정대로 우덩펀(吳登芬) 시장 등 각국 대표들과 함께 참석, 국제 도시교류와 협력 방안에 대해 토론했다.

권 회장은 이에 앞서 전날 저녁 사오싱호텔 영빈관에서 열린 환영 만찬에 참석해 스후이팡(施惠芳) 서기, 우덩펀 시장 및 20여개국 대표들과 국제 도시교류 방안에 대해 대담했다.

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대회에 참석한 권기식 회장./한중도시우호협화.
사오싱시는 인구 550만명 규모에 이르는 저장성의 지급시로 춘추시대 월(越)나라의 수도였다. 방직 산업과 신에너지 산업 등이 발전한 도시로 유명하다.
홍순도 베이징 특파원

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