폭발물 탑재 러 드론, 루마니아 아파트 충돌…나토·EU 규탄

우크라 항구 공습 중 국경 넘어 건물 공격, 2명 부상

루마니아 "무책임한 긴장 고조"…드론 방어 지원 요청

UKRAINE-CRISIS/ROMANIA-DRONES <YONHAP NO-5271> (via REUTERS) 0 루마니아 사법당국 관계자들이 29일(현지시간) 루마니아 갈라치에서 드론 충돌로 발생한 아파트 폭발 현장을 조사하고 있다./로이터 연합

ROMANIA-RUSSIA-UKRAINE-CONFLICT <YONHAP NO-5482> (AFP) 0 루마니아 경찰 및 과학수사대 관계자들이 29일(현지시간) 루마니아 서부 갈라치에서 러시아 드론이 타격한 아파트 건물을 조사하고 있다./AFP 연합

러시아가 29일 새벽(현지시간) 우크라이나 오데사주 항구를 공격하는 동안 폭발물을 탑재한 드론 1대가 인접국 루마니아의 한 아파트를 공격했다고 루마니아 정부가 밝혔다.러시아 드론이 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국인 루마니아를 침범한 적은 수차례 있지만 그 과정에서 현지 인명 피해가 발생한 것은 이번이 처음이다.이번 공습으로 2명이 부상을 입은 것으로 전해졌다. 이에 나토 회원국들은 즉각 러시아를 규탄하는 입장을 냈다고 CNN 등이 보도했다.루마니아 국방부는 "28~29일 밤 사이 러시아는 루마니아와 국경을 이루는 우크라이나의 민간인 및 기반시설을 겨냥해 드론 공격을 재개했다"고 밝혔다.문제의 드론은 우크라이나 국경 인근 루마니아 동부 도시 갈라치의 한 아파트 지붕에 충돌했다. 29일 오전 구조대와 조사관들은 검게 그을린 채 파손된 해당 건물 지붕을 조사했다.크리스티안 포포비치 국방부 대변인은 "이 드론은 오전 1시 54분 영공에 진입해 갈라치 동부 지역으로 향했지만 남쪽에서 레이더의 추적이 끊겼다"고 설명했다.오아나 토이우 루마니아 외무장관은 수도 부쿠레슈티 주재 러시아 대사를 소환했다며 성명을 통해 "러시아의 행동은 심각하고 무책임한 긴장 고조를 의미한다"고 비판했다.그는 루마니아가 유럽연합(EU)과 나토에 드론 방어 능력 이전을 가속화하기 위한 조치를 요청했다고 했다.앨리슨 하트 나토 대변인은 "우리는 러시아의 무모한 행동을 규탄하며 나토는 드론 공격을 포함한 모든 위협에 대한 방어력을 계속 강화할 것"이라고 말했다.우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원회 위원장은 러시아에 대한 제재를 준비하고 있다고 밝히며 "러시아의 침략 전쟁이 또 한 번 선을 넘었다"고 지적했다.