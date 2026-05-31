[인터뷰] ‘유재석 캠프’ 제작진 “주인장의 철학이 장르의 매력”

이소민PD·윤신혜 작가 "유재석에게 어울리는 캠프장"

유재석·이광수·변우석·지예은, 익숙·신선한 케미

이소민 PD 윤신혜 작가 0 '유재석 캠프' 이소민PD(왼쪽)·윤신혜 작가/넷플릭스

유재석캠프 0 '유재석 캠프'/ 넷플릭스

유재석 캠프 0 '유재석 캠프'/넷플릭스

넷플릭스 예능 '유재석 캠프'는 유재석이라는 이름에서 출발한 프로그램이다. 오랫동안 진행석에서 흐름을 정리하고 출연자를 이끌어온 그는 이번에는 캠프장 한복판에 섰다. 완벽한 MC가 아니라 숙박객을 맞이하고 밥을 챙기고 예상 밖 상황 앞에서 허둥대는 초보 캠프장 '사장님'이 된 것이다.'유재석 캠프'는 초보 캠프장 유재석과 직원 이광수, 변우석, 지예은이 숙박객들과 2박 3일 동안 함께 생활하는 단체 캠프 예능이다. 방석 퀴즈와 철가방 게임, 기상 미션, 캠프파이어, 장기자랑 등 누구나 한 번쯤 경험했거나 상상해 본 수련회 감성을 바탕으로, 유재석만이 가능한 예능적 장면을 더했다. 이 프로그램은 총 10부작으로 지난달 26일 1~5회가 공개 됐으며, 2일에는 2기들이 참여한 6~10회가 공개된다.최근 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서 진행된 인터뷰에서 이소민 PD와 윤신혜 작가는 "처음 유재석 선배님을 만나 기획 이야기를 나눈 것까지 포함하면 1년 정도 준비한 프로젝트"라며 "사랑받고 있는 것 같아 기쁘고, 곧 공개되는 2기도 기대해주셨으면 좋겠다"고 말했다.제작진이 가장 중요하게 생각한 것은 '유재석다운 캠프'였다. 윤 작가는 "민박 예능에서 핵심은 주인장의 철학이 보이는 것이라고 생각한다"며 "유재석과 회의하면서 가장 유재석다운 캠프가 열렸으면 좋겠다는 이야기를 많이 나눴다"고 전했다.그 과정에서 숙박객들이 유재석에게 기대하는 장면도 반영됐다. 유재석이 끓여주는 라면, 방석 퀴즈, 기상 미션 같은 요소들이 회의 테이블에 올랐다. 윤 작가는 "숙박객 인터뷰를 하면서 사람들이 진짜 하고 싶어 하는 것들을 확인했고, 유재석과 의견을 주고받으며 프로그램을 만들어갔다"고 설명했다.이번 프로그램은 의도적으로 혼란을 만들었다. 숙박객의 입소 시간과 인원을 사전에 모두 공유하지 않고 현장에서 마주하게 한 것도 그 때문이다. 이 PD는 "허술한 인간 유재석의 모습을 보여주는 것 자체가 신선할 거라고 생각했다"고 말했다.다만 준비 없이 던져진 혼란은 아니었다. 유재석은 촬영 전 캠프장을 직접 둘러보며 공간을 확인했고 출연진들도 요리 연습을 했다. 윤 작가는 "방송에는 담기지 않았지만 재석 오빠는 공사가 끝난 뒤 페인트 냄새를 어떻게 빼야 하는지, 온도와 습도, 화장실 비데까지 세심하게 챙겼다"고 전했다.직원 조합도 프로그램의 중요한 축이었다. 제작진은 '익숙한 케미'와 '새로운 케미'를 동시에 가져가고자 했다. 이광수는 가장 먼저 떠올린 인물이었다. 이 PD는 "시뮬레이션을 해보면 이광수가 없으면 상황이 잘 돌아가지 않더라"고 밝혔다..변우석은 의외성을 위해 필요한 인물이었다. 예능 경험이 많지 않은 만큼 기존 이미지와 다른 모습이 나올 수 있다고 봤다. 지예은은 유일하게 민박 예능 경험이 있는 경력직이었지만, 제작진은 능숙함보다 애매한 숙련도에서 오는 리얼한 재미를 기대했다.일반인 숙박객은 프로그램의 또 다른 중심이었다. 제작진은 몇만 명에 달하는 지원자를 인터뷰했고, 1차부터 3차까지 과정을 거쳤다. 경쟁률은 6만1157팀 지원, 약 1610대 1 수준이었다. 윤 작가는 "저희 캐치프레이즈처럼 떠들어 재끼고, 놀아 재끼고, 까불어 재낄 수 있는 분들이 기준이었다"며 "여러 사람과 만날 때 스스럼없고 호감인 분들을 중심으로 봤다"고 말했다.제작진은 '유재석 캠프'를 단순한 숙박 예능으로 보지 않는다. 같은 숙박형 포맷이라도 누가 중심에 서느냐에 따라 완전히 다른 색깔이 만들어진다는 생각이다. 윤 작가는 "'유재석 캠프'는 기존의 장이나 업소 느낌이 아니라 캠프라는 캐릭터가 유재석에게 어울리는, 유재석이니까 가능한 캠프였다"고 했다.이 PD는 숙박 예능의 매력을 주인장의 철학에서 찾았다. '대환장 기안장' 기안84의 공간은 기안84이기에 가능했고, 유재석의 캠프 역시 유재석이라는 사람이 가진 태도와 관계 맺는 방식에서 나왔다. 제작진은 그 차이가 숙박 예능을 계속 확장시키는 힘이라고 봤다. 윤 작가는 "숙박 예능이라고 해도 주인장의 철학에 따라 프로그램이 다 달라진다"며 "그게 이 장르의 매력이라고 생각한다"고 말했다.