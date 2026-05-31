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HD현대오일뱅크, 18년 연속 우수콜센터 선정…‘고객감동’도 5년 연속 수상

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이서연 기자

승인 : 2026. 05. 31. 09:09

'3초 응대·3분 상담·30분 회신' 원스톱 상담 서비스 운영
346개 기업 중 우수콜센터·고객감동콜센터 동시 선정
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HD현대오일뱅크 직원들이 2026 KSQI가 지정한 '한국우수콜센터' 18년 연속 수상을 축하하며 상패와 트로피를 들고 기념촬영을 하고 있다./HD현대오일뱅크
HD현대오일뱅크가 고객 상담 품질과 서비스 경쟁력을 인정받으며 18년 연속 '한국의 우수콜센터'에 선정됐다.

HD현대오일뱅크는 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 '2026 한국산업의 서비스품질지수(KSQI)' 콜센터 부문에서 '한국의 우수콜센터'와 '고객감동콜센터'에 선정됐다고 31일 밝혔다. 우수콜센터는 18년 연속, 고객감동콜센터는 5년 연속 수상이다.

한국산업의 서비스품질지수는 고객이 체감하는 서비스 수준을 평가하는 지표다. 올해는 50개 산업군, 346개 기업을 대상으로 조사가 진행됐다.

HD현대오일뱅크는 수신여건, 상담태도, 업무처리 등 17개 항목을 평가하는 우수콜센터 부문에서 신속하고 정확한 상담 역량을 인정받았다. 고객감동콜센터 부문에서는 공감 기반의 상담 품질과 고객 중심 응대 역량이 높은 평가를 받았다. 특히 5년 연속 고객감동콜센터에 선정된 기업은 전체 평가 대상 기업 가운데 5곳에 불과하다.

HD현대오일뱅크 고객센터는 '고객의 시간이 최고의 자산'이라는 운영 철학 아래 '빠르게·쉽게·간단 명료하게'를 원칙으로 상담 서비스를 제공하고 있다. 상담사가 3초 이내 전화 응대, 3분 이내 상담 완료, 30분 이내 회신 완료를 목표로 하는 '3·3·3 서비스'를 운영하며 원스톱 통합 상담 체계를 구축했다.

HD현대오일뱅크 측은 상담 품질 향상뿐 아니라 상담사 근무환경 개선에도 힘쓰고 있다. 열린 승진 제도와 원데이 클래스 운영 등을 통해 상담사의 역량 강화와 스트레스 관리 프로그램을 지원하고 있다.

HD현대오일뱅크 관계자는 "고객이 원하는 사항을 보다 신속하고 정확하게 해결할 수 있도록 상담 품질과 서비스 경쟁력을 지속 강화할 계획"이라며 "상담사 역량 개발과 근무환경 개선 투자를 바탕으로 고객 만족도를 높여 나가겠다"고 말했다.
이서연 기자

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