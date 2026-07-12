[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 12일

소띠

37년 바라던 일이 뜻대로 이뤄진다.

49년 일이 마음처럼 풀리지 않는다.

61년 집안에 웃음꽃이 가득 핀다.

73년 운세가 좋으니 소원을 성취한다.

85년 뜻대로 움직여도 괜찮은 날이다.

97년 음주 운전은 절대로 하지 말아야 한다.