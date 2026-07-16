[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 16일

쥐띠
36년 집안에는 평온함이 찾아오는 날이다.
48년 힘든 고비도 이겨내야 한다.
60년 금전 소식을 듣게 된다.
72년 사업 운이 차츰 좋아지는 시기다.
84년 승진 운이 몸에 달라붙는다. 96년 힘든 상황 속에서도 행운이 찾아온다.
소띠
37년 기쁨을 가득 누리는 하루다.
49년 멈췄던 재물 운이 다시 들어온다.
61년 고생 끝에 낙이 온다.
73년 재물이 모이니 풍족해진다.
85년 자신을 낮추고 상대를 존경할 줄 알아야 한다.
97년 몸과 마음이 편해지는 하루다.
범띠
38년 뜻밖의 귀인을 만나니 횡재수가 있다.
50년 어려움 끝에 명의를 만난다.
62년 흩어졌던 재물이 다시 모인다.
74년 문서 매매가 성사된다.
86년 이익 운이 다시 따르게 된다.
98년 구설수가 사라지니 마음이 편안해진다.
토끼띠
39년 지인들이 부러워하는 하루다.
51년 금전운이 대길하니 걱정이 사라진다.
63년 건강 운이 더욱 좋아진다.
75년 마음먹은 일이 뜻대로 이뤄진다.
87년 귀인이 찾아오니 마음이 편안해진다.
99년 공부 운이 다시 좋아진다.
용띠
40년 가족들의 마음이 흐뭇해지는 날이다.
52년 일이 꼬이니 마음을 비운다.
64년 배움이 남아 있으니 기분이 좋다.
76년 더 잘하자고 다짐해야 한다.
88년 오후부터 좋은 결과로 박수를 받는다.
00년 노력했으나 결과는 보통이다.
뱀띠
41년 밑 빠진 독에 물 붓기다.
53년 소송에서 별 이득이 없는 날이다.
65년 실패하지 않도록 조금 더 신경 쓴다.
77년 문서상으로 조금씩 이득이 따른다.
89년 폭식하면 모든 일에 탈이 생긴다.
01년 지금보다 더 좋은 인연이 찾아온다.
말띠
42년 짜증 나는 일이 많아진다.
54년 마음을 넓게 가져야 한다.
66년 진지하게 생각해야 하는 날이다.
78년 생각지 않은 부수입이 들어온다.
90년 안 되는 일이 없으니 만사가 대길하다.
02년 지연되던 일이 순조롭게 풀려나간다.
양띠
43년 법적인 문제가 빠르게 해결된다.
55년 꼬였던 문서가 매매 밝은 소식으로 찾아온다.
67년 뜻을 이루고 목돈이 생길 운기다.
79년 망설이지 말고 확실하게 결정한다.
91년 일이 뜻대로 안 되니 짜증이 난다.
03년 운이 좋아 밤낮없이 바쁘다.
원숭이띠
32년 서류는 확실히 검토해야 한다.
44년 금전 문제 어려움을 겪다가 오후쯤 풀릴 전망이다.
56년 금전 관계로 손재수가 따른다.
68년 손재수가 생기니 모임을 줄인다.
80년 핸드폰을 보면서 길을 걷지 않아야 한다.
92년 일이 가로막히면 대화로 풀어야 한다.
닭띠
33년 문서 매매는 당분간 보류해야 한다. 45년 생각지 않은 구설수가 생기니 조심한다.
57년 언행을 각별히 조심해야 한다.
69년 힘들어도 여유를 짜증 내지 말고 마음을 비운다.
81년 경쟁자가 많으니 힘들어지는 날이다.
93년 동북 방향에서 이직 운이 찾아온다.
개띠
34년 귀인이 나타나 도움을 받는다. 46년 마음속 근심이 사라지니 운수대통한다.
58년 마음속에 화만 남게 되니 참을 때는 참는다.
70년 서두르면 더 손해를 보게 된다.
82년 업무로 인한 스트레스가 쌓이지 않게 신경 쓴다.
94년 우울할 때는 기분 전환해야 한다.
돼지띠
35년 건강을 잘 지켜야 한다.
47년 손재수가 있으니 모임을 줄인다.
59년 급하게 먹으면 체하니 여유를 가진다.
71년 마음이 급해지니 소화불량이 생긴다.
83년 좋은 기운이 집안에 들어온다.
95년 마음에 드는 사람 소개로 만남이 이뤄진다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장