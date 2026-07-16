[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 16일

쥐띠

36년 집안에는 평온함이 찾아오는 날이다.

48년 힘든 고비도 이겨내야 한다.

60년 금전 소식을 듣게 된다.

72년 사업 운이 차츰 좋아지는 시기다.

84년 승진 운이 몸에 달라붙는다. 96년 힘든 상황 속에서도 행운이 찾아온다.