유시민 “李대통령 ‘재건축’ 노선 필연적 실패”에 與 황당 “금도 넘었다”

박지원·장철민 등 "지나친 비약이자 저주의 언어" 성토

0 유시민 작가 /송의주 기자 범여권 논객인 유시민 작가가 이재명 대통령의 통합·외연 확장 행보를 "필연적 실패"라고 규정하자, 더불어민주당 내부에서 반발이 터져 나왔다.

유 작가는 15일 유튜브 채널 '매불쇼'에 출연해 "이 대통령의 선택이 실패로 끝날 것이라고 본다"며 "이 대통령은 매우 잘못된 판단을 하고 있고, 본인에게도 나라에도 해가 되는 방식으로 행동하고 있다"고 주장했다. 아울러 "이를 사실로 받아들이고 대처해야만 국민이 뭔가를 할 수 있다"며 "결국은 국민이 나서서 뭔가를 바로잡지 않으면 길이 없다"고 덧붙였다.

앞서 유 작가는 지난달 26일에도 "이 대통령이 대통령이 되는 과정에서 열렬히 지켜주고 응원했던 사람들이 원했던 것은 증축이었다"며 이 대통령의 외연 확장 시도를 '재건축'에 비유한 바 있다. 그는 이날 대담에서도 이 개념을 다시 언급하며 "더불어민주당이 재건축을 해야 할 정도로 문제가 많은 정당이 아니다"라고 선을 그었다. 이어 "재건축, 재개발 모두 대중이 필요성을 인식해야 성공하는데 (지금은) 재건축도, 재개발도 성공하지 못한다"며 "정계 개편을 머릿속에 둔 것 같은데 옳다, 그르다를 떠나 필연적인 실패의 길로 가고 있다"고 지적했다. 구체적인 예시로는 '5·18 성역' 발언으로 물러난 이병태 전 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장과 국민의힘 출신의 인요한 대한적십자사 회장 임명 등을 꼽으며, "대통령이 말하지 않은 '재건축', '재개발' 구상을 뒷받침하는 팀의 기획 수준이 형편없다"고 했다.

유 작가는 검찰개혁 지연의 책임도 이 대통령에게 돌렸다. 그는 "1년 넘게 개혁이 이뤄지지 않은 것은 대통령이 수사·기소의 완전한 분리를 원하지 않기 때문"이라며 "정부안도 대통령이 못 내게 한 것이라고 본다"고 주장했다. 이어 "보완수사권 일부를 검찰에 남겨 놓는 게 좋겠다고 판단할 수 있지만, 국민에게 양해를 구해야 한다"면서 "욕먹을 일은 밑에 사람을 시키고 인기를 얻는 일은 자기가 하는 '마키아벨리' 식으로 문제를 처리했다"고 각을 세웠다. 그는 "검찰 개혁이 이렇게 지체되는 데 이 대통령이 해명 한마디도 한 적이 없다"고 비판했다.

당내 경선 개입 의혹도 제기했다. 유 작가는 지난 6·3 지방선거를 거론하며 "대통령이 SNS에 (서울시장 후보로 나선) 정원오 씨를 띄운 것은 불공정 경선"이라며 "'명픽'(이 대통령의 선택)을 못하게 해야 하는데 그런 식으로 개입한 게 많다"고 주장했다. 그러면서 "민주당의 이재명 대통령일 때 대통령도, 만주당도 강한 것"이라며 "대통령의 지배를 받는 당은 망하고, 그 당은 해체가 시작된다"고 말했다.

이후 민주당 내부에서는 격앙된 반응이 쏟아졌다. 당 원로인 박지원 의원은 자신의 페이스북을 통해 "이재명 정부와 민주당에 큰 상처를 준 것"이라며 "아무리 자유롭게 발언하고 평론하는 리버럴 작가라고 해도 지나친 논리의 비약으로 정부와 당을 폄훼한다면 과연 누구에게 이득이 되겠습니까"라고 직격했다. 이어 검찰개혁 지연 주장에 대해서도 "특히 이 대통령께서 지난 1년 검찰 개혁을 하지 않으려고 했다는 지적은 얼토당토않다"며 "그러면 검찰청 해체 등 지금까지 민주당이 해 온 검찰 개혁은 무엇입니까"라고 반문했다.

다른 의원들도 성토했다. 장철민 의원은 "유시민 작가가 결국 금도를 넘었다"며 "아무런 근거도 없다. 차마 믿어지지 않는다. 어떻게 동지라 불렀던 입으로 저주의 언어를 토해낼 수 있습니까"라고 비판했다. 장 의원은 또 "이재명 정부의 필연적인 실패를 바라는 것 아닙니까"라며 "실패와 분열을 먹고 사는 하이에나 짓을 제발 멈추십시오"라고 일갈했다.

이건태 의원 역시 "이재명 정부의 실패를 입에 올린 사람이 유시민 작가라는 사실이 더 충격"이라며 "정권교체를 누구보다 외쳤던 사람이 이제는 정부 실패를 예언하고 있으니, 민주당 당원들과 국민들은 어리둥절할 뿐"이라고 지적했다. 이 의원은 "필연적으로 실패할 것은 유시민 정치"라며 "대한민국의 성공보다 자신의 정치적 고집이 더 중요하다면 이제는 국민도 등을 돌릴 것"이라고 경고했다.

송재봉 의원도 "이재명 정부 실패하라고 아예 고사를 지내는군"이라며 "이렇게까지 하는 이유가 무엇인지 궁금함"이라고 썼다.