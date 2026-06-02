캐나다산 원유 도입 연간 2000만 배럴까지 늘린다

'한-캐나다 에너지 자원 공급망 협력 포럼' 개최

LNG, 연 340만t 안정적 확보·핵심광물 협력 강화

강훈식 비서실장, 한-캐 첨단산업협력 비즈니스 라운드테이블 참석 0 이재명 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 캐나다를 찾은 강훈식 비서실장이 1일(현지시간) 토론토 파크 하얏트 호텔에서 열린 한-캐 첨단산업협력 비즈니스 라운드테이블에서 발언하고 있다./강훈식 비서실장 SNS 갈무리

우리 정부가 캐나다산 원유 도입량을 지난해 488만 배럴에서 올해 최대 1600만 배럴로 약 3.3배까지 확대하기로 했다. 향후 원유 도입량을 연간 최대 2000만배럴까지 늘려가는 방안을 모색키로하고, 캐나다 액화천연가스(LNG)사업에도 적극 참여해 매년 340만t의 LNG를 안정적으로 확보한다.산업통상부와 캐나다 천연자원부는 2일(현지시간) 캐나다 오타와에서 '한-캐나다 에너지 자원 공급망 협력 포럼'을 열고 이 같은 내용의 에너지·자원 공급망 협력 방안을 논의했다. 이번 포럼은 강훈식 전략경제협력특사의 캐나다 방문과 연계해 열렸다. 양국 자원 관련 정부, 협·단체, 기업 등 150여 명이 참석했다.산업부는 강훈식 특사가 포럼에 앞서 팀 호지슨(Tim Hodgson) 캐나다 천연자원부 장관과 면담을 갖고, 정부 차원의 에너지·자원 협력 방향에 대해 심도 있는 논의를 진행해 구체적 성과로 이어졌다고 설명했다.이번 논의에 따라 한국이 캐나다산 원유 도입을 늘려갈 경우 한국은 미국·중국에 이어 캐나다의 3번째 원유 수출 대상국이 된다.LNG 분야에서는 한국가스공사가 지분 5%로 참여해 연 70만t을 도입 중인 LNG 캐나다 1단계 사업을 기반으로 2단계 추진 방안을 논의했다. 2단계 사업은 올해 3분기 내 최종투자결정을 목표로 진행 중이다. 여기에 신규 'Ksi Lisims' 프로젝트를 통한 연 200만t 도입까지 더해지면 한국은 매년 총 340만t 규모의 캐나다산 LNG를 안정적으로 확보하게 된다.핵심광물 분야에서도 캐나다와 협력을 강화한다. 캐나다는 현재 호주·인도네시아에 이은 한국의 제3위 광물 수입국으로, 우리 기업들은 리튬·희토류·니켈·동정광 등 총 90억 3000만 캐나다달러 규모의 캐나다산 광물 구매 계획과 1억 3000만 캐나다 달러의 흑연 광산 투자 의향을 밝힌 바 있다.양국은 기업 간 투자·구매 확대를 적극 지원하는 한편, 공급 안정화를 위한 정책 수단에 대한 논의도 지속해 나가기로 하였다. 특히 지난 5월 8일 정상 간 통화에서 합의한 핵심광물 공동비축 협력의 경우, 한국 산업부와 캐나다 천연자원부는 올해 말까지 공동비축 합동계획을 마련하기로 했다.공급 안정화를 위한 정책 수단 논의도 이어간다는 계획이다.특히 지난 5월 8일 양국 정상 통화에서 합의한 핵심광물 공동비축 협력과 관련해 한국 산업부와 캐나다 천연자원부는 올해 말까지 공동비축 합동계획을 마련하기로 했다.