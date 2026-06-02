굴착기 생산능력 50% ‘쑥’… 印 1위 도전장 내민 HD건설기계

HD건설기계가 인도 공장 생산능력을 연산 9000대 수준으로 끌어올리며 현지 시장 공략에 속도를 내고 있다. 오는 2030년까지 연 1만3000대의 생산능력을 갖춰 현지 중형 굴착기 업계 1위의 입지를 다지겠다는 포부다.



2일 금융감독원에 따르면 HD건설기계 인도 법인의 분기 생산능력은 2250대로 직전 분기인 2025년 4분기(1500대)와 비교해 50% 증가했다. 연간 기준 생산능력은 3000대가량 확대된 셈이다. 이번 증설에 따라 HD건설기계 인도 법인은 1분기 총 2196대의 건설기계를 생산했다. 설비 가동률은 97.6%로 높은 수준을 보였다.



HD건설기계 관계자는 "생산 효율화와 설비 증설 등을 병행해 인도 법인 생산 능력을 키우고 있다"면서 "늘어나는 현지 수요에 적극 대응하고 입지를 강화하는 차원"이라고 설명했다.



HD건설기계로서는 숙원사업을 본격화하게 됐다. 회사는 지난 2018년에도 '5년 내 인도 연산 1만대 체제'를 구축하겠다는 목표를 세웠으나 좌초된 바 있다. 당시 코로나19 팬데믹 등 불확실성 확대에 발목이 잡힌 것으로 분석된다.









현대(HYUNDAI) 굴착기 0 HD건설기계가 인도에서 생산 판매하고 있는 현대(HYUNDAI) 굴착기./HD건설기계



