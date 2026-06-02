서경덕, 송혜교와 미 워싱턴 한국 역사 안내서 제작

서경덕 0 /서경덕 인스타

서경덕 성신여대 교수가 6월 호국보훈의 달을 맞아 배우 송혜교와 미국 워싱턴 지역의 대한민국 역사 안내서 제작에 나선다고 밝혔다.서 교수는 2일 자신의 SNS를 통해 "6월 호국보훈의 달이 시작됐다"며 "올해 6월에도 열심히 준비하는 것이 있는데 바로 미국 워싱턴 지역의 대한민국 역사 안내서를 제작하고 있다"고 밝혔다.그는 지난해 6월에는 북마리아나 제도의 사이판과 티니안에 위치한 대한민국 역사 유적지 관련 안내서를 제작해 현지에 1만 부를 기증했다고 소개했다.이어 지금까지 뉴욕, 파리, 도쿄, 멕시코시티 등 세계 주요 11개 도시에 대한민국 역사 안내서를 제작·기증해 왔다고 설명했다. 또한 "많은 관광객들이 안내서를 활용해 역사 탐방을 잘 했다는 연락을 꾸준히 주고 있다"고 설명했다.서 교수는 온라인 역사 콘텐츠의 활용도도 강조했다. 그는 "'해외에서 만난 우리 역사 이야기' 웹사이트를 통해 여행 계획을 세운 뒤 역사적 현장을 둘러봤다는 분들도 많다"고 밝혔다.현재 워싱턴 편 안내서는 디자인 작업까지 모두 완료된 상태로 알려졌다. 서 교수는 "6월 내 기증처에 안내서를 전달하고, 같은 내용을 온라인에 공개해 더 많은 관광객들이 활용할 수 있도록 할 계획"이라고 설명했다.아울러 해외에 남아 있는 대한민국 역사 유적지의 보존 환경이 충분히 좋지 않다고 지적하며 관심을 당부했다. 그는 "우리 스스로가 자주 방문하고 관심을 기울인다면 다음 세대에도 역사 유적지를 잘 물려줄 수 있을 것이라 확신한다"고 말했다.끝으로 서 교수는 "워싱턴 편에도 많은 관심을 부탁드린다"고 덧붙였다.