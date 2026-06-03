검색 대신 큐레이션…무신사, AI 쇼핑 패러다임 전환 나선다

실시간 패션·뷰티 트렌드 분석해 상품 큐레이션

개인화 추천 넘어 '선제적 쇼핑 경험' 제공

무신사 AI 트렌드 큐레이션 0 무신사 AI 트렌드 큐레이션./무신사

무신사가 인공지능(AI)을 활용해 글로벌 패션 트렌드를 분석하고 관련 상품을 추천하는 'AI 트렌드 큐레이션' 서비스를 선보인다고 3일 밝혔다.이번 서비스는 이용자의 과거 구매 이력이나 클릭 데이터를 기반으로 상품을 추천하는 기존 AI 개인화 추천 방식에서 한 단계 나아간 것이 특징이다. 사용자의 과거 행동 데이터뿐 아니라 플랫폼 외부에서 발생하는 패션·뷰티 관련 실시간 트렌드를 AI가 분석해 상품과 연결하는 '선제적 큐레이션' 모델을 적용했다.무신사는 최근 소비자들이 특정 구매 목적 없이 최신 트렌드를 탐색하고 새로운 스타일을 발견하는 소비 행태가 늘어나고 있다는 점에 주목했다. 이에 따라 AI가 실시간 트렌드를 반영한 큐레이션 콘텐츠를 지속적으로 제공해 상품 탐색 경험을 개선한다는 계획이다.서비스 화면은 이용자가 간편하게 활용할 수 있도록 구현됐지만, 내부적으로는 대규모 AI 데이터 파이프라인이 운영된다. AI는 외부에서 생성되는 비정형 트렌드 데이터를 수집·분석하고, 트렌드 키워드와 상품 속성을 자동으로 매칭해 추천 결과를 제공한다.무신사는 이번 시스템 도입으로 소비자의 탐색 부담을 줄이고 구매 의도가 명확하지 않은 고객의 체류 시간과 상품 노출 효과를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한 클릭률(CTR) 등 주요 커머스 지표 개선에도 도움이 될 것으로 전망했다.회사는 여름철 수요가 집중되는 캡과 야구모자 등 모자 카테고리에 우선 AI 트렌드 큐레이션을 적용했다. 향후 기술 완성도와 데이터 정확도를 검증한 뒤 패션과 뷰티 전 카테고리로 서비스를 확대할 방침이다.무신사 관계자는 "AI가 시장의 트렌드를 분석해 먼저 제안하는 새로운 쇼핑 경험을 제공하는 것이 이번 서비스의 핵심"이라며 "향후 패션과 뷰티 전 영역으로 확대해 변화하는 소비 트렌드에 보다 빠르게 대응할 수 있는 플랫폼 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.