현대홈쇼핑, 화성 물류센터에 로봇 도입… 시간당 4000개 물량 처리

로봇팔·정렬 설비 도입

출고 소요 시간 최대 20% 단축

오토라벨러 연계로 출고 자동화

현대홈쇼핑 물류 자동화 0 현대홈쇼핑 화성 물류센터에서 로봇팔과 싱귤레이터를 활용해 상품을 하역하고 있다./현대홈쇼핑

현대홈쇼핑이 물류센터에 첨단 자동화 설비를 확대 도입하며 이커머스 및 홈쇼핑 시장에서의 물류 경쟁력을 한층 강화한다.4일 현대홈쇼핑은 경기도 화성 물류센터에 홈쇼핑 물류 특성에 최적화된 '로봇팔'과 '싱귤레이터'를 도입했다고 밝혔다.로봇팔은 한 번에 최대 24개의 박스를 들어 올려 하역 컨베이어 벨트로 옮기는 장비다. 싱귤레이터는 컨베이어 벨트 위의 상품들을 자동으로 정렬해 순차적으로 출고되도록 지원하는 설비다.이번 자동화 설비는 대량의 상품이 특정 방송 시간대에 집중적으로 주문되는 홈쇼핑의 물류 환경을 고려해 설계됐다. 다품종 소량 출고가 중심인 일반 오픈마켓형 이커머스와 달리, 단시간 내에 대량의 물량을 신속하게 처리하는 데 초점을 맞췄다.특히 현대홈쇼핑은 지난해 도입한 운송장 자동 부착 설비(오토라벨러)와 이번 신규 설비들을 연계했다. 이를 통해 상품 하역부터 자동 정렬, 운송장 부착으로 이어지는 '출고 프로세스 전 과정의 자동화'를 구축하게 됐다.설비 도입이 완료됨에 따라 화성 물류센터의 시간당 물량 처리 능력은 최대 4000건 수준으로 크게 늘어난다. 전체 출고 소요 시간 역시 기존 대비 최대 20% 단축될 전망이다. 업무 강도가 높은 작업을 기계가 대체하면서 현장 직원들의 근무 안전성도 높아졌다.현대홈쇼핑 관계자는 "급변하는 유통 시장에서 물류 효율성을 극대화하고, 안전한 근무 환경을 조성하기 위해 선제적인 투자를 진행했다"라며 "앞으로도 당사의 물류 환경에 적합한 최첨단 자동화 장비 도입을 지속적으로 확대해 나갈 방침"이라고 말했다.