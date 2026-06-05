갤럭시아에스엠, 테크노짐 ‘테니스 퍼포먼스 워크숍’ 성료

스포츠 퍼포먼스 교육 프로그램 진행

맞춤형 트레이닝 및 데이터 기반 솔루션 소개

J.53869 0 테크노짐 테니스 클래스 현장. /갤럭시아에스엠

갤럭시아에스엠이 국내 공식 총판을 맡고 있는 이탈리아 프리미엄 피트니스 브랜드 테크노짐은 테니스 코치와 트레이너를 대상으로 '테니스 퍼포먼스 워크숍'을 진행했다고 5일 밝혔다.이번 워크숍은 경기도 구리시에 위치한 GS 챔피언스파크에서 진행됐으며, 테니스 종목에 특화된 스포츠 퍼포먼스 교육 프로그램으로 기획됐다. 행사는 테크노짐 브랜드 및 교육 프로그램 소개를 시작으로 글로벌 스포츠 퍼포먼스 사례를 공유하고, 참가자들이 실제 현장에서 활용할 수 있는 트레이닝 방법을 직접 경험할 수 있도록 구성됐다.테크노짐 브랜드 및 교육 프로그램 소개는 박대인 에듀케이션 매니저가 맡아 진행했다. 이어 테크노짐은 Rafa Nadal Academy를 비롯한 글로벌 테니스 트레이닝 사례를 소개하며, 테니스 선수들의 경기력 향상을 위해 필요한 체력 요소와 운대동 전략을 공유했다.특히 이번 워크숍에는 아시안게임 금메달리스트 전담 코치이자 ATP 투어 코치로 활동한 전정 대표코치가 함께해 전문성을 더했다. 프로그램은 민첩성, 회전 파워, 균형감각, 코어 안정성, 부상 예방 등 테니스 퍼포먼스 향상에 필요한 핵심 요소를 중심으로 구성됐다.현장에서는 테크노짐 장비를 활용한 실습 세션도 함께 진행됐다. 참가자들은 테니스 경기 특성에 맞춘 운동 방법과 퍼포먼스 향상 프로그램, 부상 예방 전략, 데이터 기반 운동 접근법 등을 직접 체험하며 코칭 및 트레이닝 현장에서의 활용 가능성을 확인했다.이번 워크숍은 단순한 제품 체험을 넘어 테니스 분야 전문가들과의 교류를 통해 스포츠 퍼포먼스 교육 및 커뮤니티 구축을 위한 기반을 다지는 자리로 진행됐다. 테크노짐은 앞으로도 국내 스포츠 전문가들과의 접점을 확대하며 다양한 종목에 최적화된 퍼포먼스 솔루션을 소개해 나갈 계획이다.이반석 테크노짐 코리아 대표는 "이번 테니스 퍼포먼스 워크숍은 테니스 코치와 트레이너들이 테크노짐의 스포츠 퍼포먼스 솔루션을 직접 경험하고, 실제 현장에서 적용할 수 있는 트레이닝 인사이트를 얻을 수 있도록 마련한 프로그램"이라며 "앞으로도 갤럭시아에스엠은 테크노짐의 글로벌 스포츠 퍼포먼스 노하우와 디지털 솔루션을 기반으로 국내 스포츠 전문가들과의 접점을 확대하고, 다양한 종목의 퍼포먼스 향상을 지원하는 교육 프로그램을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.