꿈비 오가닉그라운드, 더에르고·링크맘 통합 행사 동참

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꿈비의 유아 스킨케어 브랜드 오가닉그라운드가 8일부터 21일까지 2주간 진행되는 더에르고와 링크맘 앱 통합 기념 '보물찾기 키즈&베이비페어'에 합류한다고 8일 밝혔다.

이번 행사를 통해 오가닉그라운드는 주력 라인업을 최대 76% 할인된 가격에 선보일 예정이다.

이번 기획전의 대표 상품은 워시, 로션, 수딩크림, 고보습크림, 수딩스틱밤으로 구성된 5종 세트다. 이는 신생아부터 사용하기 적합한 자연 유래 원료 기반의 라인업으로 까다로운 해외 유기농 인증을 통과해 연약한 아기 피부 장벽 보호에 도움을 주는 것이 특징이다. 필수 기초 화장품을 한데 모은 만큼 해당 패키지 하나만으로도 충분한 보습 관리가 가능하다는 설명이다.

이외에도 안전한 성분 배합으로 좋은 반응을 얻고 있는 논나노 무기자차 선크림 역시 200개 한정 수량 기획 특가로 마련됐다.

프로모션 참여 고객을 위한 다채로운 혜택도 눈길을 끈다. 핵심 행사인 친구 추천 제도를 이용하면 1000 포인트가 즉시 지급되며, 최대 10명 달성 시 1만 포인트를 수령할 수 있다. 아울러 기획전 내에서 2만 원 이상 결제한 고객은 명품 가방 추첨에 자동 응모된다.

전용 애플리케이션을 신규 설치하는 유저를 위한 이벤트도 풍성하다. 앱 다운로드 시 1000 원, 카카오 간편 가입 시 5000 원 할인 쿠폰 등 즉시 사용 가능한 혜택을 100% 지급한다. 신규 가입자 중 100명을 별도로 추첨해 출산 선물 세트를 증정하는 행사도 계획되어 있다.

용인 본점 방문객 대상으로는 최저가 보장 제도를 운영하며 구매 금액 구간별 사은품 증정 및 포인트 2% 더블 적립 기회도 함께 제공한다.

브랜드 관계자는 "더에르고X링크맘 앱 통합을 축하하며 양육 가정에 실질적인 도움을 드릴 수 있는 뜻깊은 프로모션에 함께하게 되어 기쁘다"며 "이번 기회를 통해 검증된 유기농 제품을 합리적인 조건에 장만하시길 바란다"고 말했다.