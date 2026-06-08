[의사人] “20~40대 젊은 유방암 환자 급증… 최선의 예방은 조기 발견”

일산차병원 강성수 유방암센터 교수(왼쪽)와 현명한 혈액종양내과 교수가 3일 서울 영등포구 여의도 아시아투데이 본사 정론스튜디오에서 아시아메드 특별대담에 앞서 포즈를 취하고 있다./정재훈 기자 hoon79@