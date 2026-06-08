‘책임경영’ 카드 꺼낸 정용진… 이마트·프라퍼티 대표 맡는다

13년 만에 등기임원 복귀 예정

주주총회·이사회 거쳐 최종 선임

AI·복합몰 등 미래성장 진두지휘

신동우 신세계프라퍼티 지원본부장

스타벅스코리아 신임 대표에 내정

정용진 신세계그룹 회장이 그룹의 중추인 이마트와 신세계프라퍼티의 대표이사를 직접 맡으며 경영 일선 전면에 나선다. 2013년 대표이사직에서 물러난 지 13년 만의 등기임원 복귀다.



최근 스타벅스코리아 논란 등으로 그룹 안팎의 경영 환경이 녹록지 않은 상황에서 오너가 직접 대표이사 자리에 올라 성과와 책임을 함께 지겠다는 의지를 드러낸 것으로 해석된다.



정 회장의 복귀는 단순한 직함 변화 이상의 의미를 갖는다. 그룹의 핵심 수익원인 이마트는 물론, 스타필드 개발과 신사업을 담당하는 신세계프라퍼티까지 직접 챙기며 그룹의 현재와 미래를 동시에 책임지는 위치에 서게 됐기 때문이다.



8일 신세계그룹은 정 회장이 이마트와 신세계프라퍼티의 각자대표를 맡는다고 밝혔다. 이에 따라 이마트는 한채양 대표와 정 회장의 각자대표 체제로 전환된다. 올해 정기 임원인사에서 정 회장을 각자대표로 내정하고, 내년 주주총회를 거쳐 최종 선임할 계획이다.



신세계프라퍼티는 정 회장과 함께 회사를 이끌 전문경영인 각자대표로 이형천 전 개발본부장을 내정했다. 곧 이사회를 열어 정 회장과 이형천 신임 대표를 각자대표로 선임하는 절차를 밟는다. 기존 신세계프라퍼티를 이끌던 임영록 대표는 자진 사임했다.



정 회장이 이마트와 신세계프라퍼티 각자대표에 오르면 이사회 멤버로 참여하는 그룹 내 계열사는 총 3곳으로 늘어난다. 정 회장은 지난해 알리바바인터내셔널과 합작한 AG글로벌홀딩스의 초대 이사회 의장으로 선임돼 지마켓 경쟁력 회복을 이끌고 있다. 이마트와 이커머스, 스타필드 개발 등 그룹의 핵심 사업 전반을 직접 관장하는 구조가 완성되는 셈이다.



업계에서는 이번 인사를 두고 최근 제기된 오너 책임론에 대한 정 회장의 직접적인 답변으로 보고 있다. 특히 스타벅스코리아 마케팅 논란 이후 그룹 차원의 쇄신과 내부 통제 강화 필요성이 커진 상황에서, 오너가 경영 전면에 나서 이사회와 주주의 평가를 받겠다고 선언한 점에 주목하고 있다. 이마트는 스타벅스코리아의 최대주주로서 이사회 구성과 경영 전반에 대한 영향력을 갖고 있다.



정 회장은 "회사 경영에 대해 명확한 책임을 지라는 시장의 요구를 엄중하게 받아들이고 있다"며 "대표이사로서 이사회와 주주의 평가를 받겠다"고 밝혔다.



향후 각자대표 체제에서는 오너와 전문경영인의 역할 분담이 한층 명확해질 전망이다. 정 회장은 중장기 성장 전략 수립과 기업가치 제고, 신사업 발굴, 글로벌 파트너십 확대 등에 집중하고, 전문경영인은 현장 경영과 사업 운영, 수익성 개선을 담당하는 방식이다.



특히 신세계프라퍼티는 스타필드 청라 개발을 비롯한 대형 프로젝트를 추진 중이다. 여기에 신세계그룹이 추진하는 미래 사업들의 실행 거점 역할도 맡고 있어, 정 회장이 직접 대표이사를 맡은 배경에도 이러한 성장 전략이 반영됐다는 분석이 나온다.



스타벅스코리아 신임 대표에는 신동우 전 신세계프라퍼티 지원본부장(전무)이 내정됐다. 신 대표 내정자는 스타벅스코리아 전략기획본부장 등을 지낸 전략·재무 전문가다. 향후 내부 통제 체계를 강화하고 고객 및 파트너 신뢰 회복을 위한 쇄신 작업을 주도할 예정이다.



신세계그룹 관계자는 "전문경영인은 사업 운영과 수익성 개선에 집중하고, 정 회장은 중장기 비전 수립과 기업가치 제고를 총괄하게 된다"며 "각자대표 체제를 통해 경영 효율성과 실행력을 높여 나갈 계획"이라고 말했다.

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