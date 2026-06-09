동화일렉트로라이트, 하이망간 용출 억제형 전해액 국책과제 주관

사진_동화일렉트로라이트, 하이망간 배터리용 전해액 개발 국책사업 주관_20260609 0 동화일렉트로라이트 연구소 전경. /동화일렉트로라이트

동화기업의 계열사 동화일렉트로라이트가 정부 주관 하이망간 배터리 핵심 소재 개발을 위한 국책과제의 주관사로 선정됐다.9일 동화일렉트로라이트에 따르면 해당 과제는 올해 4월부터 2029년 12월까지 진행된다. 과제 전체 지원금은 260억원이며 이 가운데 동화일렉트로라이트가 주관하는 세부 과제의 지원금은 65억원 규모다.동화일렉트로라이트는 '260Wh/kg급 하이망간 리튬 이차전지용 핵심 소재 및 셀 제조 기술 개발' 사업에 참여하는데 세부 과제인 '고전압(4.5V 이상) 하이망간 리튬 이온전지용 망간 용출 억제형 전해액 제조 기술 개발'을 주관한다.과제는 후성과 미원상사, 한국과학기술원(KAIST) 및 대구경북과학기술원(DGIST) 과 공동 수행하며 하이망간 맞춤형 기능성 첨가제·공정 기술 개발, 하이망간 양극재용 전해액 조성 기술 개발, 하이망간 배터리 맞춤형 전해액 양산을 추진한다.동화일렉트로라이트는 고전압용 내산화성 용매를 중점 개발하고 주관기관으로 전해액 조성의 최적화를 주도할 예정이다.김종훈 동화일렉트로라이트 대표는 "당사의 창의적인 개발 전략 및 연구 역량이 하이망간 분야의 핵심 난제를 해결할 수 있을 것으로 인정받아 의미가 깊다"며 "사업 추진력을 갖춘 기업과 해당 분야의 기술력을 보유한 연구 기관이 결집한 만큼 하이망간 양산 및 상용화를 앞당겨 실질적 사업 성과를 거두고 국가 전지 산업의 재도약에 이바지하겠다"고 말했다.