런던 시내서 “Z폴드 써보자”…삼성전자, Z8 시리즈 체험 팝업 운영

KakaoTalk_20260724_180305308_07 0 런던 코벤트 가든 '갤럭시 익스피리언스' 팝업스토어 전경./삼성전자

KakaoTalk_20260724_180305308_04 0 런던 코벤트 가든 '갤럭시 익스피리언스' 팝업스토어에서 관람객들이 제품을 체험하고 있다. /삼성전자

삼성전자가 갤럭시 언팩 기간에 맞춰 영국 런던 코벤트 가든(Covent Garden)에서 체험형 팝업스토어를 운영했다. 런던을 찾은 전세계인들이 새로운 삼성전자의 Z폴더블 시리즈를 직접 체험하고 있다.25일(현지시간) 삼성전자는 지난 23일부터 런던 시내에서 갤럭시 익스피리언스' 팝업스토어를 열었다고 밝혔다. 매장은 대표적인 문화, 상업중심지인 코벤트 가든 광장 앞에 마련됐다.'갤럭시 익스피리언스' 팝업스토어는 7월 22일 갤럭시 언팩 2026에서 새롭게 공개된 '갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8'과 '갤럭시 워치 울트라2·갤럭시 워치9' 등 갤럭시 신제품을 직접 만져보고 체험할 수 있다.또 단순 제품 소개 및 전시를 넘어 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램도 함께 마련됐다. 체험존은 완전히 새로운 비율의 화면을 이용한 몰입감 있는 영상시청을 체험할 수 있는 공간과 AI 편집 기능을 통한 나만의 폰 꾸미기, 폴드8 울트라, 폴드8, 플립8의 신규 컬러로 꾸며진 조형물 등 다채로운 공간으로 구성돼 있다.방문한 고객이 새로운 갤럭시 Z시리즈의 기능을 프로모터와 함께 통해 체험하면, 무료로 슬러시, 커피, 쿠키 등 간식이 제공된다.또한 모든 기능 체험 후 리뷰를 남긴 고객에게는 향후 영국에 있는 SES (Samsung Experience Store)에서 사용할 수 있는 쿠폰이 제공된다.프리미엄 트레일러를 이용한 팝업스토어는 런던 코벤트 가든 이외에도 웨스트필드 화이트시티, 카디프, 리즈, 맨체스터 등 13개 장소에서 운영된다. 오는 10월 18일까지 영국 전역을 돌며, 40일간 신규 폴더블 디바이스 경험을 제공할 예정이다.한편, 갤럭시 언팩 2026에서 공개된 신제품들은 국내에서 7월 28일부터 사전판매되며, 8월 7일 공식 출시된다.