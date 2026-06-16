윤승현 웅진씽크빅 대표 “사이버도박, 교육기업 함께 대응해야 할 과제”

윤 대표이사는 고광범 볼트테크코리아 대표의 지목을 받아 이번 캠페인에 참여했다. 디지털 환경에 익숙한 요즘 세대 아이들이 불법 사이버도박의 피해를 보기 전에 선제적으로 근절해야 한다는 데 공감해 동참을 결정했다.
윤 대표는 "청소년을 겨냥한 불법 사이버도박은 미래 세대의 건강한 성장을 위협하는 범죄"라며 "단순한 사회 문제를 넘어 교육 기업이 함께 대응해야 할 과제이기도 하다"고 말했다.
이어 "웅진씽크빅은 아이들의 교육과 올바른 성장을 지원하는 기업으로서 학습 환경 밖에서 일어나는 위협에도 목소리를 낼 것"이라며 "우리 사회 전체가 아이들의 건강한 성장을 지켜내는 울타리가 되어 주길 바란다"고 당부했다.
윤 대표는 다음 참여자로 강정훈 iM뱅크 은행장을 지목하며 캠페인 확산을 촉구했다.
한편, 이 캠페인은 온라인과 모바일 환경을 중심으로 청소년 사이에서 빠르게 확산하고 있는 불법 사이버도박의 심각성을 알리고 도박 범죄를 예방하기 위한 국민 참여형 릴레이 활동으로 2024년 시작됐다.