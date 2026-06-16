윤승현 웅진씽크빅 대표 “사이버도박, 교육기업 함께 대응해야 할 과제”

사진_웅진씽크빅_도박근절캠페인 0 윤승현 웅진씽크빅 대표이사가 '청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인' 피켓을 들고 기념촬영을 하고 있다. /웅진씽크빅

윤승현 웅진씽크빅 대표이사가 16일 서울지방경찰청 주관 '청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인'에 동참했다.윤 대표이사는 고광범 볼트테크코리아 대표의 지목을 받아 이번 캠페인에 참여했다. 디지털 환경에 익숙한 요즘 세대 아이들이 불법 사이버도박의 피해를 보기 전에 선제적으로 근절해야 한다는 데 공감해 동참을 결정했다.윤 대표는 "청소년을 겨냥한 불법 사이버도박은 미래 세대의 건강한 성장을 위협하는 범죄"라며 "단순한 사회 문제를 넘어 교육 기업이 함께 대응해야 할 과제이기도 하다"고 말했다.이어 "웅진씽크빅은 아이들의 교육과 올바른 성장을 지원하는 기업으로서 학습 환경 밖에서 일어나는 위협에도 목소리를 낼 것"이라며 "우리 사회 전체가 아이들의 건강한 성장을 지켜내는 울타리가 되어 주길 바란다"고 당부했다.윤 대표는 다음 참여자로 강정훈 iM뱅크 은행장을 지목하며 캠페인 확산을 촉구했다.한편, 이 캠페인은 온라인과 모바일 환경을 중심으로 청소년 사이에서 빠르게 확산하고 있는 불법 사이버도박의 심각성을 알리고 도박 범죄를 예방하기 위한 국민 참여형 릴레이 활동으로 2024년 시작됐다.