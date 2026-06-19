결혼정보회사 듀오, 횟수형·기간형 병행 운영… 맞춤형 매칭 서비스 확대

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결혼정보회사 듀오가 기간형 매칭 서비스 'DR(Duration)'을 운영하며 서비스 상품 구성을 확대하고 있다고 19일 밝혔다.

DR은 기존 횟수형 중심의 결혼정보서비스와 달리 일정 기간 동안 매칭 서비스를 이용할 수 있도록 설계된 상품이다. 듀오에 따르면 가입 고객은 기본 3회 만남 이후 별도 약정을 통해 1년 동안 횟수 제한 없이 매칭 서비스를 이용할 수 있다.

해당 상품은 노블레스, 프라우드, 오블리주 등 주요 프로그램에 적용되며 일부 특화 프로그램은 제외된다.

결혼정보서비스 이용자층이 다양해지면서 서비스 선택 기준도 세분화되고 있다. 업계에서는 이용 기간, 만남 횟수, 상담 방식 등 고객 수요에 맞춘 상품 구성을 확대하는 추세다.

듀오는 최근 DR 상품 가입 고객을 대상으로 할인 혜택과 추가 만남 기회를 제공하는 프로모션을 진행하고 있다. 회사 측은 고객의 다양한 이용 패턴을 반영하기 위해 기간형 상품을 운영하고 있다고 설명했다.

결혼정보서비스 시장에서는 기간형 상품이 하나의 서비스 형태로 자리 잡고 있으며, 고객 수요 변화에 따라 관련 상품도 다양화되고 있다.

듀오는 1995년 설립된 결혼정보회사로 자체 매칭 시스템인 DMS(Duo Matching System)를 기반으로 서비스를 제공하고 있다. 회사에 따르면 현재까지 약 5만4천여 명의 회원이 결혼에 성공했으며, 신원 인증 절차와 커플매니저 상담 서비스를 운영하고 있다.

듀오 관계자는 "고객들이 자신의 상황과 만남 방식에 맞는 서비스를 선택할 수 있도록 상품 구성을 다양화하고 있다"며 "앞으로도 이용자 수요를 반영한 서비스 운영을 이어갈 계획"이라고 말했다.