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경제 보험

KB손해보험, 건강할수록 혜택 커지는 ‘KB 헬스케어+ 건강보험’ 출시

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이선영 기자

승인 : 2026. 06. 21. 16:45

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사진자료_KB 헬스케어+ 건강보험
/KB손해보험
KB손해보험은 건강관리 서비스와 보험 보장을 결합한 건강관리형 신상품 'KB 헬스케어+ 건강보험'을 출시했다고 21일 밝혔다.

이 상품은 고객이 건강한 생활습관을 실천할 수 있도록 건강관리 혜택을 제공하는 동시에 암·뇌·심장질환 등 주요 질병에 대한 보장을 강화했다.

KB손해보험은 KB헬스케어 플랫폼과 연계해 고객의 건강관리를 지원한다. 고객은 KB헬스케어의 'KB오케어' 앱을 설치하고 계약을 유지할 경우 웰컴포인트를 받을 수 있다.

평상시에는 건강상담, 건강 콘텐츠 제공, 건강검진 우대예약 등 건강관리 서비스를 제공한다. 암(유사암 제외)·뇌혈관질환·허혈성심장질환 진단 시에는 병원 진료예약, 간호사 동행, 환자이송 및 차량 에스코트 서비스를 지원한다. 입원 치료 시에는 간병인을 지원하고 퇴원 후 자택 요양 시에는 가사도우미 서비스를 제공하는 등 질병 발생부터 치료, 회복 과정까지 맞춤형 헬스케어 서비스를 제공한다.

보장 측면에서는 중증질환의 보장 강화 차원에서 고객의 가입 니즈가 높은 암(유사암 제외)·뇌질환·심장질환에 대한 진단비를 결합해 3대질병이 계속해서 발생하는 경우 그 위험도에 맞게 보장금액이 증가하는 '스텝업 3대질병 진단비' 보장을 선보였다.

아울러 건강지원금 보장 특약을 신설해 건강관리 동기를 높였다. 보험료 납입 완료 후 납입면제 사유가 발생하지 않을 경우 건강지원금을 지급하며, 만기까지 중증질환 발생 없이 건강을 유지한 고객에게는 추가 건강지원금을 제공한다.

이와 함께 고객의 보험료 부담을 낮추면서도 장기 보장을 받을 수 있도록 세만기 계약전환 구조를 도입했다. 고객은 최초 계약 시 보험료 부담이 상대적으로 적은 80세 또는 90세 만기로 가입한 뒤 만기 시 계약전환을 통해 최대 110세까지 보장을 연장할 수 있다.

'KB 헬스케어+ 건강보험'은 만 15세부터 70세까지 가입할 수 있으며, 80세 만기형과 90세 만기형으로 운영된다. 또한 무해지환급형으로 가입할 경우 보험료 부담을 더욱 낮출 수 있다.

김재구 KB손해보험 장기보험상품본부장은 "'KB 헬스케어+ 건강보험'은 건강관리 서비스와 보험 보장을 결합해 고객이 건강한 생활습관을 실천할 수 있도록 지원하는 건강관리형 상품"이라며 "앞으로도 고객의 건강상태와 보장 니즈를 충족할 수 있는 차별화된 상품을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
이선영 기자

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