충청향우회중앙회, 제14대 서효석 총재 취임…“1512만 충청인 하나로”

이진삼 총재 이임…서효석, 충청 통합·인재 양성 등 4대 추진 전략 제시

오세훈·나경원 축전…우종순 회장 "충청인의 지혜와 단합으로 난국 헤쳐 나가길"

clip20260620221640 0 지난 19일 오후 서울 영등포구 공군호텔에서 충청향우회 중앙회 2026정기총회 및 총재 이취임식이 열렸다. 서효석 총재가 취임사를 하고 있다. /박성일 기자

clip20260620221759 0 19일 오후 서울 영등포구 공군호텔에서 충청향우회 중앙회 2026정기총회 및 총재 이취임식이 열렸다. 서효석 총재와 우종순 아시아투데이 대표이사·회장이 기념촬영을 하고 있다. /박성일 기자

clip20260620221715 0 지난 19일 오후 서울 영등포구 공군호텔에서 충청향우회 중앙회 2026정기총회 및 총재 이취임식이 열렸다. 취임식을 마치고 서효석 총재를 비롯한 내빈들이 기념촬영을 하고 있다. /박성일 기자

[포토]서울에서 충청향우회 중앙회 총재 이취임식 열려 0 19일 오후 서울 영등포구 공군호텔에서 충청향우회 중앙회 2026정기총회 및 총재 이취임식이 열렸다. 이취임식을 마치고 서효석 총재를 비롯한 내빈들이 후 손을 번쩍 들고 기념촬영을 하고 있다. /박성일 기자

충청향우회중앙회가 제14대 서효석 총재 체제로 새 출발에 나섰다. 충청향우회중앙회는 지난 19일 서울 영등포구 공군호텔 그랜드볼룸에서 '2026 충청향우회중앙회 정기총회 및 총재 이·취임식'을 열고 서효석 신임 총재의 취임과 함께 새로운 비전과 운영 방향을 발표했다.이날 행사에는 충청향우회 임원과 회원, 각계 인사들이 참석했으며 공로패·감사패·표창장 수여, 총재 이·취임식, 축사 등이 이어졌다. 오세훈 서울시장과 나경원 국민의힘 의원도 축전을 보내 서 신임 총재의 취임을 축하하고 충청향우회의 발전을 기원했다.이진삼 이임 총재는 퇴임사에서 "지난 3년 동안 충청인의 자부심과 화합을 바탕으로 향우회 발전을 위해 최선을 다할 수 있었던 것은 향우 여러분의 따뜻한 격려와 성원 덕분"이라며 "앞으로도 한 사람의 충청인으로서 향우회의 발전과 화합을 위해 변함없이 힘을 보태겠다"고 밝혔다.이어 "충청향우회중앙회는 오랜 역사와 전통을 가진 소중한 단체"라며 "서로를 배려하고 존중하는 충청 정신을 바탕으로 더욱 발전해 나가길 바란다. 새 지도부에도 아낌없는 성원과 협조를 보내달라"고 당부했다.서효석 신임 총재는 취임사에서 "충청향우회중앙회는 단순한 향우 조직이 아니라 전국과 해외에 흩어져 있는 1512만 충청인을 하나로 잇는 유일한 구심점"이라며 "충북·충남·대전·세종의 다양성을 존중하면서도 충청을 하나로 아우르는 큰 틀을 만들어 가겠다"고 밝혔다.서 총재는 "충청향우회의 본래 목적은 고향의 발전과 출향인의 성공을 응원하고 청렴한 인재를 길러 나라와 사회에 기여하는 데 있다"며 "침체됐던 향우회를 더욱 활성화해 충청인의 자긍심을 높이고 국가와 지역 발전, 인재 양성, 문화 교류를 통해 충청의 가치를 널리 알리겠다"고 강조했다.축사에 나선 우종순 아시아투데이 회장은 서 신임 총재의 취임을 축하하며 "대한민국이 어려울 때마다 충청인들이 발휘한 충성심과 애국심이 오늘날 발전의 원동력이 됐다"고 말했다. 우 회장은 이어 "신임 지도부가 충청인들의 발전뿐만 아니라 충청 향우들의 지혜와 슬기를 모아 현재 대한민국이 처한 난국을 극복하는 데도 역량을 발휘해 충청인의 자긍심을 높여주길 바란다"고 밝혔다.서 총재는 '비전 발표'를 통해 향후 운영 방향도 제시했다. 그는 "향우회는 정치적 중립을 지키되, 필요할 때면 1512만 충청인이 하나로 뭉칠 것"이라며 △충청 통합과 향우회 활성화 △장학사업 확대 △지역 간 교류 강화 △건강·봉사 중심의 공동체 문화 조성 등을 주요 과제로 제시했다.