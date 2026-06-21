정읍천 물들일 여름밤 축제…물빛·음악·공연이 만난다

정읍천 수변공간 활용 3일간 진행

정읍시 0 2026 정읍 물빛축제 포스터. /정읍시

정읍시는 '올여름 정(井)했어! 물빛 춤추는 정읍의 여름밤'을 슬로건으로 내걸고 오는 7월 31일부터 8월 2일까지 3일간 정읍천 일원에서 '2026 정읍 물빛축제'를 개최한다고 21일 밝혔다.올해 축제는 지난해 어린이 축구장 중심으로 운영했던 행사장을 분수 주변 수변공간으로 옮기고 공연과 체험 콘텐츠를 확대해 야간 체류형 축제로 꾸몄다.개막일인 7월 31일에는 록밴드 국카스텐과 걸그룹 하이키가 무대에 오른다. 8월 1일에는 육중완밴드가 공연을 펼치고, 마지막 날인 2일에는 하하&스컬이 레게 음악으로 축제 분위기를 이어간다.강렬한 음악과 시원한 물줄기가 어우러지는 EDM 파티도 주요 프로그램으로 마련된다. 줌바댄스와 청소년 공연 등 세대별 참여 프로그램도 운영해 시민과 관광객이 함께 어울릴 수 있는 축제 분위기를 조성한다.올해 새롭게 조성된 벽천분수와 촛불분수를 활용한 워터뮤직쇼도 관람객을 맞는다. 물과 빛, 음악이 어우러진 야간 공연으로 정읍천 수변공간의 매력을 한층 끌어올릴 예정이다.미로분수 주변에는 워터플레이존을 비롯해 물총놀이, 물빛 체험 프로그램, 먹거리 부스, 푸드트럭 등을 운영해 가족 단위 방문객들에게 다양한 즐길 거리를 제공한다.이학수 정읍시장은 "올해 물빛축제는 공연 콘텐츠를 강화하고 수변공간의 특색을 살린 체험형 야간축제로 준비했다"며 "시민과 관광객이 무더위를 잊고 시원한 여름밤의 낭만을 즐길 수 있도록 안전한 축제 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.