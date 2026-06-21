닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 전북

정읍천 물들일 여름밤 축제…물빛·음악·공연이 만난다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260621010007023

글자크기

닫기

정읍 신동준 기자

승인 : 2026. 06. 21. 10:09

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

정읍천 수변공간 활용 3일간 진행
정읍시
2026 정읍 물빛축제 포스터. /정읍시
정읍시는 '올여름 정(井)했어! 물빛 춤추는 정읍의 여름밤'을 슬로건으로 내걸고 오는 7월 31일부터 8월 2일까지 3일간 정읍천 일원에서 '2026 정읍 물빛축제'를 개최한다고 21일 밝혔다.

올해 축제는 지난해 어린이 축구장 중심으로 운영했던 행사장을 분수 주변 수변공간으로 옮기고 공연과 체험 콘텐츠를 확대해 야간 체류형 축제로 꾸몄다.

개막일인 7월 31일에는 록밴드 국카스텐과 걸그룹 하이키가 무대에 오른다. 8월 1일에는 육중완밴드가 공연을 펼치고, 마지막 날인 2일에는 하하&스컬이 레게 음악으로 축제 분위기를 이어간다.

강렬한 음악과 시원한 물줄기가 어우러지는 EDM 파티도 주요 프로그램으로 마련된다. 줌바댄스와 청소년 공연 등 세대별 참여 프로그램도 운영해 시민과 관광객이 함께 어울릴 수 있는 축제 분위기를 조성한다.

올해 새롭게 조성된 벽천분수와 촛불분수를 활용한 워터뮤직쇼도 관람객을 맞는다. 물과 빛, 음악이 어우러진 야간 공연으로 정읍천 수변공간의 매력을 한층 끌어올릴 예정이다.

미로분수 주변에는 워터플레이존을 비롯해 물총놀이, 물빛 체험 프로그램, 먹거리 부스, 푸드트럭 등을 운영해 가족 단위 방문객들에게 다양한 즐길 거리를 제공한다.

이학수 정읍시장은 "올해 물빛축제는 공연 콘텐츠를 강화하고 수변공간의 특색을 살린 체험형 야간축제로 준비했다"며 "시민과 관광객이 무더위를 잊고 시원한 여름밤의 낭만을 즐길 수 있도록 안전한 축제 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.
신동준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

이란, 호르무즈 재봉쇄 선언…미·이란 MOU 통항 재개 이틀 만에 흔들려

레바논이 흔든 미·이란 종전 MOU…호르무즈·핵협상 60일 시계 첫날부터 불안

이란, 호르무즈 재봉쇄 선언…21일 스위스 종전 협상 앞두고 MOU 흔들려

밴스 부통령 스위스行·이란 대표단 도착…미·이란, 21일 뷔르겐스톡 실무회담 예정대로

미·이란 MOU, 동결자산 협상 착수…민생 안도 속 이슬람혁명수비대 수혜 장악 우려

스위스 실무회담서 검증 미·이란 종전 MOU…레바논·호르무즈·내부 반발 ‘3중 시험대’

韓 영화계 ‘왕별’들, 내달 초 부천 구석구석 찾는다

지금 뜨는 뉴스

포드, 초대형 SUV 익스페디션 국내 출시…1억2350만원

혼인율, 8년 만에 최다…결혼 준비에 유용한 카드는

10분 충전으로 250㎞ 질주…BMW ‘더 뉴 iX3’ 국내 출시

부대 인근 ‘나홀로 관사’, 7300세대 주거단지로 탈바꿈 시동

“스타워즈 제작진도 엄지척”…LG 올레드 TV, 美·유럽서 호평