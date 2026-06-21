LG엔솔, 글로벌 특허 10만건 넘어…배터리 업계 최초

30년 이상 끊임없는 연구개발 지속

상용화부터 차세대 미래 기술까지

[참고사진1] LG에너지솔루션 여의도 본사에서 직원들이 특허 10만 건 돌파 기념 촬영을 하고 있다 0 LG에너지솔루션 여의도 본사에서 직원들이 특허 10만건 돌파 기념 촬영을 하고 있다./LG엔솔

LG에너지솔루션이 글로벌 특허 출원 10만건을 돌파했다. 글로벌 배터리 기업 중에서 출원 특허 건수가 10만건을 넘은 건 LG엔솔이 처음이다.LG엔솔은 지난달 기준 등록 특허 약 5만9000건 출원 특허 10만건을 넘어섰다고 21일 밝혔다.LG엔솔은 특허를 핵심 전략 자산으로 보고 지속적인 연구개발 투자를 해왔다. 2023년 처음으로 연간 R&D 투자 1조원을 넘겼고, 지난해에는 역대 최대인 1조3277억원을 투입했다.특히 30년 이상 소재·전극·셀·팩·BMS·제조공정 등 배터리 전 분야에서 원천기술을 축적해왔는데, 대표 특허로는 안전성 강화 분리막(SRS), 더블 레이어 코팅(DLD), 탄소나노튜브(CNT) 선분산 기술 등이 있다. 고전압 전해질과 하이니켈 양극재, 실리콘 음극 등 핵심 소재 분야에서도 특허 경쟁력을 확보하고 있다.최근에는 차세대 배터리 기술 확보에도 속도를 내고 있다. 대표적으로 각형 LMR(리튬망간리치) 배터리와 건식전극 분야에서 선제적으로 특허를 구축했다. 특히 건식전극 분야에서는 약 450건의 특허를 확보하며 차세대 생산공정 경쟁력을 강화하고 있다.LG엔솔은 기술 개발 초기부터 특허 확보를 병행하는 'IP R&D 프로세스'를 운영하며 양과 질을 모두 갖춘 특허 포트폴리오를 구축해왔다. 특허 침해에는 적극 대응하는 한편 합리적 라이선스와 기술 교류를 통해 산업 생태계 발전에도 기여한다는 방침이다.이한선 특허그룹장 전무는 "10만 건 특허는 단순한 숫자가 아니라 끊임없는 연구개발과 도전이 만들어낸 결실"이라며 "앞으로도 원천기술과 명품특허를 기반으로 미래 성장 가속화를 이어가고 기술 혁신에 대한 정당한 보상이 새로운 혁신으로 이어지는 선순환을 만들어 나갈 것"이라고 말했다.