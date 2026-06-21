‘차세대 냉매’ 전주기 기술개발 본격 착수…불소계 온실가스 줄인다

국가핵심산업 필수 소재 냉매 규제 선제 대응

'차세대 냉매' 도입 앞당기고 순환경제 강화

기후에너지환경부 0

국제사회 불소계 온실가스 감축 규제에 선제 대응하기 위해 정부가 차세대 냉매 전주기 기술개발에 본격 착수한다.기후에너지환경부와 한국환경산업기술원은 수소불화탄소(HFCs) 냉매 관리 개선을 통한 불소계 온실가스 감축을 위해 올해 6월 말부터 '국제협약 대응형 불소계 온실가스 저감 기술 개발사업'을 신규로 추진한다고 21일 밝혔다.냉매는 에어컨, 냉장고, 자동차, 반도체 제조 공정과 데이터센터같은 첨단산업에도 두루 쓰이는 필수 소재다. 미국과 유럽연합(EU) 등에서 강력한 할당제 등을 기반으로 한 규제에 나서면서 대기업 뿐만 아니라 수출 중견·중소기업까지 친환경 냉매 관련 기술 확보가 중요해지고 있다.냉매로 널리 쓰이는 수소불화탄소는 과거 오존층 파괴 물질인 염화불화탄소(CFCs) 등의 대체재로 도입됐으나, 지구온난화지수(GWP)가 이산화탄소 대비 최대 1만2400배에 달해 기후변화의 주범으로 지목돼 왔다. 이에 국제사회는 2016년 몬트리올 의정서 키갈리 개정을 통해 수소불화탄소를 단계적 감축 규제 물질로 지정한 바 있다.구체적으로 기후부는 냉매 회수 속도를 크게 향상시킨 고성능 회수 장비를 개발한다. 정보통신기술(ICT)을 기반으로 회수량을 냉매정보관리시스템(RIMS)과 연동해 냉매 회수 과정의 투명성을 확보하고, 혼합냉매를 고순도로 정제해 다시 쓰는 재생 기술, 고효율·저비용 파괴 기술, 재생냉매의 신뢰도를 높이기 위한 품질 평가 기술 등을 개발할 계획이다.아울러 국제적 규제에 대응해 지구온난화지수가 낮은 냉매 물질 전환 기술에 투자한다. 프로판 냉매를 아파트 등 공동주택에서도 안전하게 사용할 수 있도록 하기 위한 저충전·고효율 히트펌프 기술과 냉매 누출 감지 및 제어시스템을 함께 개발한다.김진식 기후부 대기환경국장은 "냉매는 반도체, 데이터센터 등 국가 핵심전략사업을 지탱하는 필수 소재"라며 "국제사회의 냉매 규제 강화에 선제적으로 대응해 차세대 친환경 냉매와 재생냉매 도입을 적극 지원함으로써 우리 산업계의 부담을 줄이고 냉매 공급망을 탄탄히 구축하는데 최선을 다하겠다"라고 말했다.