서경배 아모레 회장 차녀 서호정, 신라호텔서 비공개 결혼식

외국계 컨설턴트와 화촉…양가 가족·지인만 초청

clip20260621104028 0 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장 차녀 서호정./아모레퍼시픽그룹

서경배 아모레퍼시픽그룹 회장의 차녀 서호정 씨가 서울 장충동 신라호텔에서 결혼식을 올린다.21일 업계에 따르면 서 씨는 이날 오후 6시 30분 양가 가족과 친지, 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 예식을 진행할 예정이다. 예비 신랑은 해외 유학 경험이 있는 외국계 기업의 투자·경영 컨설턴트로 알려졌다.1995년생인 서 씨는 서 회장의 둘째 딸이다. 미국 코넬대 호텔경영학과를 졸업한 뒤 지난해 7월 아모레퍼시픽그룹 계열사인 오설록에 신입사원으로 입사했다. 현재 오설록 제품개발(PD) 부문에서 제품 개발과 마케팅 관련 업무를 맡고 있는 것으로 전해졌다.그동안 그룹 경영과 관련한 대외 활동이 많지 않았던 서 씨는 오설록 입사와 지분 증여를 계기로 재계의 관심을 받아왔다. 서 회장은 올해 초 서 씨에게 아모레퍼시픽 보통주 19만주를 증여했다. 당시 증여 규모는 약 300억원 수준으로 알려졌다. 이는 앞서 증여받은 아모레퍼시픽홀딩스 지분에 대한 증여세 납부 재원 마련을 위한 조치로 해석됐다. 서 회장은 2021년과 2023년에도 서 씨에게 아모레퍼시픽홀딩스 주식을 증여한 바 있다.한편 아모레퍼시픽그룹 오너가 3세로는 장녀 서민정 씨와 차녀 서호정 씨가 있다. 서민정 씨는 2019년 아모레퍼시픽에 입사했으며 2023년부터 장기 휴직 중인 것으로 알려졌다.