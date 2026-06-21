닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

경제 증권

ETF 투자 길잡이 코스콤 ‘ETF CHECK’…다양한 정보 제공 눈길

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260621010007113

글자크기

닫기

윤서영 기자

승인 : 2026. 06. 21. 16:45

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

성과·보수·배당·테마 등 다양한 ETF 정보 제공하고 있어
증권·운용·은행·핀테크 앱과 연계해 접근성 확대
KakaoTalk_20260617_173030354
코스콤은 자체 개발 및 운영하는 'ETF CHECK'가 투자자들에게 다양한 정보를 제공하고 있다고 밝혔다/코스콤
국내 상장지수펀드(ETF) 시장이 순자산 총액 500조원을 돌파하며 빠르게 성장 중인 가운데, ETF 시장 참여자들의 정보 활용을 지원하는 플랫폼도 함께 주목받고 있다. 금융 정보 및 IT 인프라 전문기업 코스콤이 개발·운영하는 'ETF CHECK'다.

21일 금융권에 따르면 ETF CHECK는 국내외 상장된 ETF와 ETN 정보를 제공하는 대표 ETF 정보 플랫폼으로 자리잡고 있다. 단순한 정보 조회 서비스를 넘어 성과, 보수, 배당 등 다양한 ETF 정보를 한곳에서 제공하고 있어서다.

ETF CHECK는 투자자들이 ETF를 보다 쉽게 비교·분석할 수 있도록 다양한 정보를 제공하고 있다. 투자자들은 최대 4개 ETF의 수수료, 세금, 분배금 현황은 물론 구성 종목(PDF)과 섹터별 분포까지 한 화면에서 비교할 수 있다.

투자자산 유형, 국가, 연금계좌 거래 가능 여부 등 다양한 조건에 따른 검색 기능을 제공하며, 특정 종목을 편입한 ETF를 투자 비중 순으로 확인할 수 있도록 지원한다. 수익률, 자금유입, 순자산 증감, 거래량, 괴리율 등 주요 지표를 기반으로 한 실시간 랭킹 기능도 제공한다. 이를 통해 투자자들은 시장 흐름을 보다 직관적으로 파악할 수 있다. 테마별 ETF 정보와 자금 유입 현황도 확인할 수 있다. 시장 트렌드에 따라 ETF를 분류하고 관련 정보를 제공함으로써 투자자들의 정보 탐색도 지원한다.

특히 ETF 상품 간 비교와 데이터 조회가 한 곳에서 가능하다는 점에서 콘텐츠 제작 과정의 편의성을 높이고 있으며, 다양한 투자자들에게 ETF 정보를 전달하는 주요 참고 플랫폼 중 하나로 활용되고 있다.

금융기관들은 ETF CHECK가 제공하는 데이터를 자사 서비스와 연계해 투자자들에게 ETF 정보를 제공하고 있으며, 보다 일관성 있는 정보 제공이 가능하도록 지원하고 있다. 이 같은 데이터 연계는 ETF 정보 활용 범위를 넓히고 시장 참여자들의 정보 접근성을 높이는 데 기여하고 있다.

김도연 코스콤 데이터사업본부장은 "ETF CHECK는 투자자와 금융투자업계가 ETF 정보를 보다 쉽고 편리하게 활용할 수 있도록 지원하는 플랫폼"이라며 "앞으로도 시장 변화에 맞춰 ETF 정보 서비스를 지속적으로 고도화하고 금융기관과의 협력을 확대해 나가겠다"라고 말했다.

한편, ETF CHECK는 모바일 앱과 PC웹사이트 접속을 통해 누구나 무료로 편리하게 이용할 수 있다.
윤서영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

60兆 캐나다 잠수함…캐 의회 휴회 불구 ‘7월 초 전격 발표’ 유력

밴스 부통령 스위스行·이란 대표단 도착…미·이란, 21일 뷔르겐슈톡 실무회담 예정대로

[특파원 시선] 日 정보라인, 中정보전 경고…韓의 빈틈

[단독] 에이블리, 익일 배송 서비스 ‘도착보장’ 론칭…물류 인프라 3.6배 확대

한국인 타격왕 꿈이 아니다, 이정후 또 멀티히트 ‘타율 1위 눈앞’

[르포] “과밀 수용에 정신질환자까지”…청주여자교도소 직접 가보니

충청향우회중앙회, 제14대 서효석 총재 취임…“1512만 충청인 하나로”

지금 뜨는 뉴스

“흡연의 끝은 폐암”…담뱃갑 경고문구 더 독해진다

포드, 초대형 SUV 익스페디션 국내 출시…1억2350만원

혼인율, 8년 만에 최다…결혼 준비에 유용한 카드는

10분 충전으로 250㎞ 질주…BMW ‘더 뉴 iX3’ 국내 출시

부대 인근 ‘나홀로 관사’, 7300세대 주거단지로 탈바꿈 시동